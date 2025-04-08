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В Крыму оккупанты готовят детей к войне с Украиной

8 апреля 2025 14:55
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор
В Крыму готовят детей к мобилизации
Дети в "Юнармии". Фото иллюстративное: Зміна
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор

РФ продолжает кампанию по агитации несовершеннолетних на оккупированных территориях к участию в войне. В аннексированном Крыму российские власти открыли курсы подготовки детей к мобилизации.

Об этом сообщают журналисты издания "Крымский ветер".

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Детей готовят к мобилизации

В Бахчисарае в оккупированном Крыму стартовала "Школа юных командиров". Она представляет собой курс для 120 детей из Крыма и части Херсонской области, которая находится под контролем России. В течение 10 дней подростков обучают военной тактике, медицинской подготовке, обращению с оружием и вождению.

"Под видом "образования" — откровенная военная подготовка несовершеннолетних: навязывание культа войны, подготовка к службе и уничтожение национального самосознания. Бахчисарай — бывший центр культуры крымских татар стал полигоном для зомбирования детей",  говорится в сообщении журналистов.

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Курсанты-подростки. Фото: Крымский ветер

Напомним, недавно мы писали о том, что ракетоносители РФ сегодня наготове. А также об одесских артиллеристах под Торецком.

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