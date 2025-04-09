РФ наростила оборону Кримського мосту

Кримський міст. Фото ілюстративне: ВВС

Росіяни все більше побоюються атак дронів ЗСУ на Кримський міст. Тому військові РФ максимально наростили систему оборони цього стратегічно важливого шляхопровіду.

Про це повідомив в рамках телемарафону Єдині новини речник ВМС ЗС України Дмитро Плетенчук.

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Оборона мосту

За даними військово-морських сил України, росіяни вже застосували повний комплекс заходів для оборони Кримського мосту. Окрім бонових загороджень та систем ППО, охороняють цей об'єкт і ті підрозділи Росгвардії, які фактично відносяться до флоту РФ.

"Починаючи від надводних заходів — берегова оборона і пантони нескінчені. Фактично вони зробили такі ворота, які вони відкривають для того, щоб пропускати судна. І закінчуючи системами ППО, де провідну роль відіграють С-300, С-400 і навіть С-500 там з'являвся. Це остання вже версія цієї системи ППО. Це повний комплекс заходів, в тому числі наземних", — каже Дмитро Плетенчук.

Також за даними ВМС, росіяни посилили розвідку в акваторії та збільшили кількість спостережних постів біля Кримського мосту.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про нічний бій військових ППО. А також про службовця, який вкрав телефон.