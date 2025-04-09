РФ наростила оборону Кримського мосту

Росіяни зміцнюють Крим, побоюючись атак українських дронів
Росіяни все більше побоюються атак дронів ЗСУ на Кримський міст. Тому військові РФ максимально наростили систему оборони цього стратегічно важливого шляхопровіду.
Про це повідомив в рамках телемарафону Єдині новини речник ВМС ЗС України Дмитро Плетенчук.
Оборона мосту
За даними військово-морських сил України, росіяни вже застосували повний комплекс заходів для оборони Кримського мосту. Окрім бонових загороджень та систем ППО, охороняють цей об'єкт і ті підрозділи Росгвардії, які фактично відносяться до флоту РФ.
"Починаючи від надводних заходів — берегова оборона і пантони нескінчені. Фактично вони зробили такі ворота, які вони відкривають для того, щоб пропускати судна. І закінчуючи системами ППО, де провідну роль відіграють С-300, С-400 і навіть С-500 там з'являвся. Це остання вже версія цієї системи ППО. Це повний комплекс заходів, в тому числі наземних", — каже Дмитро Плетенчук.
Також за даними ВМС, росіяни посилили розвідку в акваторії та збільшили кількість спостережних постів біля Кримського мосту.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про нічний бій військових ППО. А також про службовця, який вкрав телефон.
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