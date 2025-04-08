Меткие удары одесских операторов дронов

Оператор дрона. Фото иллюстративное: Министерство обороны Украины

Одесская бригада "Рыцарей Зимнего похода" в очередной раз показала зрелищные кадры отражения вражеских атак. На этот раз операторы дронов нанесли точные удары по российской пехоте.

Об этом 28-я бригада им. Рыцарей Зимнего похода сообщила в соцсети.

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Подробности боя

Разведчики 28-й отдельной бригады им. "Рыцарей Зимнего похода" заметили пехоту врага на одном из участков фронта. Благодаря этому операторы FPV-дронов вовремя среагировали и нанесли точные удары, от которых противник не успел спрятаться. В результате один боец был тяжело ранен, а второй убит.

"Ночная охота удалась — один один тяжелый трехсотый",— говорится в сообщении военных.

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