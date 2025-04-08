Влучні удари одеських операторів дронів

Оператор дрону. Фото ілюстративне: Міністерство оборони України

Одеська бригада "Лицарів Зимового походу" вкорте показала видовищні кадри відбиття ворожих атак. Цього разу оператори дронів нанесли влучні удари по російській піхоті.

Про це 28-ма бригада ім. Лицарів Зимового походу повідомила у соцмережі.

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Розвідники 28-ї окремої бригади ім. "Лицарів Зимового походу" помітили піхоту ворога на одній з ділянок фронту. Завдяки цьому оператори FPV-дронів вчасно зреагували та нанесли влучні удари, від яких супротивник не встиг сховатися. В результаті один боєць був тяжко поранений, а другий убитий.

"Нічне полювання вдалось — один один тяжкий трьохсотий", — йдеться у повідомленні військових.

Нагадаємо, нщеодавно ми писали про збитий над Лимандом безпілотник. А також про дітей у Криму та мобілізацію.