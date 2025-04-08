Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Одеські оператори дронів показали, як знищують ворога (відео) arrow

Одеські оператори дронів показали, як знищують ворога (відео)

8 квітня 2025 20:05
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор
Влучні удари одеських операторів дронів
Оператор дрону. Фото ілюстративне: Міністерство оборони України
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор

Одеська бригада "Лицарів Зимового походу" вкорте показала видовищні кадри відбиття ворожих атак. Цього разу оператори дронів нанесли влучні удари по російській піхоті.

Про це 28-ма бригада ім. Лицарів Зимового походу повідомила у соцмережі.

Реклама
Читайте також:

Подробиці бою

Розвідники 28-ї окремої бригади ім. "Лицарів Зимового походу" помітили піхоту ворога на одній з ділянок фронту. Завдяки цьому оператори FPV-дронів вчасно зреагували та нанесли влучні удари, від яких супротивник не встиг сховатися. В результаті один боєць був тяжко поранений, а другий убитий.

"Нічне полювання вдалось — один один тяжкий трьохсотий", — йдеться у повідомленні військових.

Нагадаємо, нщеодавно ми писали про збитий над Лимандом безпілотник. А також про дітей у Криму та мобілізацію.

Реклама
Реклама
Реклама
Реклама