Влучні удари одеських операторів дронів

Одеські оператори дронів показали, як знищують ворога (відео)
Одеська бригада "Лицарів Зимового походу" вкорте показала видовищні кадри відбиття ворожих атак. Цього разу оператори дронів нанесли влучні удари по російській піхоті.
Про це 28-ма бригада ім. Лицарів Зимового походу повідомила у соцмережі.
Подробиці бою
Розвідники 28-ї окремої бригади ім. "Лицарів Зимового походу" помітили піхоту ворога на одній з ділянок фронту. Завдяки цьому оператори FPV-дронів вчасно зреагували та нанесли влучні удари, від яких супротивник не встиг сховатися. В результаті один боєць був тяжко поранений, а другий убитий.
"Нічне полювання вдалось — один один тяжкий трьохсотий", — йдеться у повідомленні військових.
Нагадаємо, нщеодавно ми писали про збитий над Лимандом безпілотник. А також про дітей у Криму та мобілізацію.
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