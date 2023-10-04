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Флот Українського Дунайського пароплавства планують модернізувати: що відомо

4 жовтня 2023 15:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Флот Українського Дунайського пароплавства планують модернізувати
Річковий порт на Дунаї. Фото: google
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

У Відні відбулася дводенна робоча зустріч партнерів Українського Дунайського пароплавства та Міжнародної фінансової корпорації (IFC). Партнери обговорили технічні та фінансові аспекти модернізації флоту УДП.

Про це повідомили у пресслужбі Українського Дунайського пароплавства. 

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"Спільно з австрійським ÖSWAG наші спеціалісти детально опрацювали проєкт модернізації першої партії самохідних суден. Є чіткі відповіді на всі питання. Технічна площина модернізації зрозуміла та обґрунтована. Обкатавши пілотний проєкт, плануємо на наступних етапах залучати до модернізації також інші європейські верфі. Для сталого розвитку УДП є всі необхідні умови", —  зазначає генеральний директор підприємства Дмитро Москаленко.

Воєнні ризики для Придунав'я

За інформацією Москаленка, Україна докладає максимальних зусиль щодо модернізації та пришвидшення роботи флоту. 

"Адаптуємо діяльність під нові умови, стаємо гнучкішими та мобільнішими, більш щільно співпрацюємо з іноземними партнерами, відкриваємо доступ до альтернативної інфраструктури обслуговування флоту", — сказав гендиректор. 

Нагадаємо, Українське Дунайське пароплавство оголосило про початок роботи одного з найпотужніших плавкранів. Він прибув до Кілії з Одеси влітку 2023 року й успішно пройшов випробування, отримавши всі необхідні документи від Регістру судноплавства.

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