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УДП розпочинає перевезення зерна по лінії з Нижнього Дунаю до порту Констанца

22 вересня 2023 18:30
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Анна Мурадова
Редактор
УДП розпочинає перевезення зерна по лінії з Нижнього Дунаю до порту Констанца
Річковий порт. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Українське дунайське пароплавство (УДП) розпочинає стратегічне партнерство з провідним гравцем у світовому зерноторговельному секторі. Це співпраця, яка забезпечить перевезення зернових з Нижнього Дунаю до порту Констанца, розширюючи діяльність підприємства та створюючи перспективи для сталого розвитку.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив генеральний директор УДП Дмитро Москаленко.

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Наразі УДП реалізує цей проєкт в пілотному режимі, спрямований на вивчення і вдосконалення моделей роботи на Середньому Дунаї. Це не лише забезпечує надійний потік вантажів, але й відкриває можливості для високої рентабельності та ефективного використання флоту.

"УДП розбудовує довгострокову бізнес-модель. Маємо думати на перспективу — зберегти вантажопотік і після відновлення повноцінної роботи портів Великої Одеси. Саме тому знаходимо стратегічних партнерів та відпрацьовуємо моделі роботи на Середньому Дунаї. Задача — навіть на довгому плечі забезпечити високу рентабельність та швидке обертання флоту", — йдеться в повідомленні. 

УДП розглядає можливість модернізації свого флоту, співпрацюючи з IFC (Міжнародною фінансовою корпорацією). Модернізований флот отримає сучасні екологічні двигуни, що значно зменшать витрати палива і дозволять ефективно працювати в довгих рейсах.

Нагадаємо, Українське Дунайське пароплавство оголосило про початок роботи одного з найпотужніших плавкранів. Він прибув до Кілії з Одеси влітку 2023 року й успішно пройшов випробування, отримавши всі необхідні документи від Регістру судноплавства.

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