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На Одещині відремонтували плавкран: що це дасть судноплавству

20 вересня 2023 13:50
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Анна Мурадова
Редактор
На Одещині відремонтували плавкран: що це дасть судноплавству
Плавкран СПК-1/35. Фото: Дмитро Москаленко
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Українське Дунайське пароплавство оголосило про початок роботи одного з найпотужніших плавкранів. Він прибув до Кілії з Одеси влітку 2023 року й успішно пройшов випробування, отримавши всі необхідні документи від Регістру судноплавства.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив генеральний директор УДП Дмитро Москаленко.

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Плавкран під назвою СПК-1/35 має довжину майже 40 метрів, водотоннажність 1 224 тонни і вантажність 35 тонн. Плавкран може використовуватися для модернізації фабричних сліпів, знімання кришок з барж без застосування портальних кранів, але його основне призначення — перевалка зернових культур.

"Кран вже допомагає у проведенні днопоглиблення. Чекає на нього і багато іншої роботи. Сьогодні така техніка дуже потрібна на Дунаї. Інвестиції у повернення і відновлення крана швидко повернуться. Державний бюджет отримає чималі надходження", — йдеться в повідомленні. 

Нагадаємо, в Одеській області Українське Дунайське пароплавство збільшило сплату податків у сім разів. За минулий рік підприємство перерахувала у бюджет понад 400 мільйонів гривень. 

Також ми писали, що в Одеській області Українське Дунайське пароплавство планує модернізувати тяговий флот. З відповідною метою делегація УДП відвідала суднобудівне виробництво в Австрії.

Крім того, в Україні реалізується важливий проєкт будівництва нового несамохідного флоту — барж типу SLG. Компанія зіткнулася із ситуацією, коли десятки ліхтерів вже десятиліттями стояли. Тим часом попит на баржі зростав, викликаючи критичний дефіцит. Цього року було відновлено програму конверсії, яка передбачає розрізання ліхтерів та об'єднання їхніх частин.

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