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На Одещині відремонтують плавкран: що це дасть судноплавству

18 серпня 2023 14:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
На Одещині відремонтують плавкран: що це дасть судноплавству
УДП ремонтує плавкран. Фото: Дмитро Москаленко
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Компанія УДП готує до випробувань відновлений плавкран, який деякий час тому був врятований від неминучого продажу. Цей плавкран, позначений як СПК-1/35, відзначається своєю потужністю та функціональністю.

Про це повідомив генеральний директор УДП Дмитро Москаленко.

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Завдяки довжині майже 40 метрів, вантажопідйомності 35 тонн та водотоннажності 1224 тонни, він готовий до виконання різноманітних завдань у сфері морського транспорту та перевалки. 

"Плавкран може використовуватися для робіт із модернізації заводського сліпу, або для зняття кришок барж без використання портальних кранів. Але основна його задача — перевалка зернових. Це зараз найактуальніше", — йдеться в повідомленні. 

Плавкран в порті. Фото: Дмитро Москаленко

Спеціалісти здійснили широкий спектр ремонтних робіт, відновивши кранове господарство, електрообладнання, трубопроводи та багато іншого. Компоненти були відремонтовані, підвищивши їх ефективність та надійність. 

Зараз команда працює над завершенням останніх етапів відновлення, зокрема випробувань кранової частини та здобуття документів Регістру судноплавства. Відновлений плавкран готовий до ефективної роботи, що є результатом великої відданості та витрачених зусиль.

Нагадаємо, нині в Україні реалізується важливий проєкт будівництва нового несамохідного флоту — барж типу SLG. Компанія зіткнулася з ситуацією, коли десятки ліхтерів вже десятиліттями стояли. Тим часом попит на баржі зростав, викликаючи критичний дефіцит. Цього року було відновлено програму конверсії, яка передбачає розрізання ліхтерів та об'єднання їх частин.

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