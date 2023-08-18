В Одесской области отремонтируют плавкран: что это даст судоходству

УДП ремонтирует плавкран. Фото: Дмитрий Москаленко

Компания УДП готовит к испытаниям восстановленный плавкран, некоторое время назад спасенный от неизбежных продаж. Этот плавкран, обозначенный как СПК-1/35, отличается своей мощностью и функциональностью.

Об этом сообщил генеральный директор УДП Дмитрий Москаленко.

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Благодаря длине почти 40 метров, грузоподъемности 35 тонн и водоизмещению 1224 тонн, он готов к выполнению различных задач в сфере морского транспорта и перевалки.

"Плавкран может использоваться для работ по модернизации заводского слепа или для снятия крышек барж без использования портальных кранов. Но основная его задача — перевалка зерновых. Это сейчас самое актуальное", — говорится в сообщении.

Плавкран в порту. Фото: Дмитрий Москаленко

Специалисты провели широкий спектр ремонтных работ, восстановив крановое хозяйство, электрооборудование, трубопроводы и многое другое. Компоненты были отремонтированы, повысив их эффективность и надежность.

Сейчас команда работает над завершением последних этапов восстановления, в частности, испытаний крановой части и получения документов Регистра судоходства. Восстановленный плавкран готов к эффективной работе, что является результатом большой преданности и потраченных усилий.

Напомним, сейчас в Украине реализуется важный проект строительства нового несамоходного флота — барж типа SLG. Компания столкнулась с ситуацией, когда десятки фонарей уже десятилетиями стояли. Тем временем спрос на баржи рос, вызывая критический дефицит. В этом году была возобновлена программа конверсии, которая предусматривает разрезание фонарей и объединение их частей.