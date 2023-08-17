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На Одещині збудують 30 нових барж: що це дасть судноплавству

17 серпня 2023 16:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
На Одещині збудують 30 нових барж: що це дасть судноплавству
Будівництво нового несамохідного флоту. Фото: Дмитро Москаленко
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Нині в Україні реалізується важливий проєкт будівництва нового несамохідного флоту — барж типу SLG. Компанія зіткнулася з ситуацією, коли десятки ліхтерів вже десятиліттями стояли. Тим часом попит на баржі зростав, викликаючи критичний дефіцит. Цього року було відновлено програму конверсії, яка передбачає розрізання ліхтерів та об'єднання їх частин.

Про це повідомив генеральний директор УДП Дмитро Москаленко.

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Процес конверсії охоплює відібрання ліхтерів, проведення дефектації, ремонт корпусів зі заміною металу, а також відновлення механізмів. На цей момент, на виробництві триває стикування всіх компонентів нової баржі, щоб сформувати єдиний корпус. Далі передбачається виготовлення люкових закриттів, переобладнання систем, прокладання кабелів, перевірка на водонепроникність та фарбування корпусу.

Паралельно з цим, розпочата підготовка до конверсії ліхтерів-донорів для будівництва наступної партії барж SLG. Такий метод будівництва дозволяє зменшити вартість барж у порівнянні з новими, а також забезпечує їм більшу вантажність. Це створює можливість для перевезення більших обсягів вантажів.

Хто фінансує програму

Проєкт фінансується виключно коштами компанії, без використання бюджетних фондів. Весь цикл робіт — від дефектації до фарбування та виготовлення люкових закриттів — здійснюється на власних виробничих майданчиках.

Проєкт передбачає будівництво близько 30 нових барж, що зможе забезпечити додаткові 5-6 баржевих караванів, розширюючи потенціал перевезення і сприяючи розвитку внутрішнього судноплавства.

Нагадаємо, атака російських дронів, що сталася 2 серпня, завдала серйозних ударів портам Придунав’я. Представники Комітету Верховної Ради України з питань транспорту та інфраструктури під керівництвом Юрія Кісєля відвідали Ізмаїл для обговорення подальших заходів. Стало відомо, за які кошти відновлюватимуть після обстрілу порт на Одещині.

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