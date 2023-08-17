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В Одесской области построят 30 новых барж: что это даст судоходству

17 августа 2023 16:50
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Анна Мурадова
Редактор
В Одесской области построят 30 новых барж: что это даст судоходству
Строительство нового несамоходного флота. Фото: Дмитрий Москаленко
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В настоящее время в Украине реализуется важный проект строительства нового несамоходного флота — барж типа SLG. Компания столкнулась с ситуацией, когда десятки фонарей уже десятилетиями стояли. Тем временем спрос на баржи рос, вызывая критический дефицит. В этом году была возобновлена программа конверсии, которая предусматривает разрезание фонарей и объединение их частей.

Об этом сообщил генеральный директор УДП Дмитрий Москаленко.

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Процесс конверсии охватывает отъем фонарей, проведение дефектации, ремонт корпусов с заменой металла, а также восстановление механизмов. В данный момент, на производстве идет стыковка всех компонентов новой баржи, чтобы сформировать единый корпус. Далее предполагается изготовление люковых закрытий, переоборудование систем, прокладка кабелей, проверка на водонепроницаемость и покраска корпуса.

Параллельно с этим начата подготовка к конверсии фонарей-доноров для строительства следующей партии барж SLG. Такой метод строительства позволяет снизить стоимость барж по сравнению с новыми, а также обеспечивает им большую грузоподъемность. Это создает возможность перевозки больших объемов грузов.

Кто финансирует программу

Проект финансируется исключительно средствами компании без использования бюджетных фондов. Весь цикл работ — от дефектации до покраски и изготовления люковых закрытий — осуществляется на собственных производственных площадках.

Проект предполагает строительство около 30 новых барж, что сможет обеспечить дополнительные 5-6 баржевых караванов, расширяя потенциал перевозки и способствуя развитию внутреннего судоходства.

Напомним, атака российских дронов, произошедшая 2 августа, нанесла серьезные удары портам Придунавья. Представители Комитета Верховной Рады Украины по транспорту и инфраструктуре под руководством Юрия Киселя посетили Измаил для обсуждения дальнейших мероприятий. Стало известно, за какие средства будут восстанавливать после обстрела порт в Одесской области.

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