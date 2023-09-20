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В Одесской области отремонтировали плавкран: что это даст судоходству

20 сентября 2023 13:50
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Анна Мурадова
Редактор
В Одесской области отремонтировали плавкран: что это даст судоходству
Плавкран СПК-1/35. Фото: Дмитрий Москаленко
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Украинское Дунайское пароходство объявило о начале работы одного из самых мощных плавкранов. Он прибыл в Килию из Одессы летом 2023 и успешно прошел испытания, получив все необходимые документы от Регистра судоходства.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил генеральный директор УДП Дмитрий Москаленко.

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Плавкран под названием СПК-1/35 имеет длину почти 40 метров, водоизмещение 1224 тонны и грузоподъемность 35 тонн. Плавкран может использоваться для модернизации фабричных слепов, снятия крышек с барж без применения портальных кранов, но его основное предназначение — перевалка зерновых культур.

"Кран уже помогает в проведении дноуглубления. Ждет его и много другой работы. Сегодня такая техника очень нужна на Дунае. Инвестиции в возвращение и восстановление крана быстро вернутся. Государственный бюджет получит немалые поступления", — говорится в сообщении.

Напомним, в Одесской области Украинское Дунайское пароходство увеличило уплату налогов в семь раз. За прошлый год предприятие перечислило в бюджет более 400 миллионов гривен.

Также мы писали, что в Одесской области украинское Дунайское пароходство планирует модернизировать тяговый флот. В соответствующих целях делегация УДП посетила судостроительное производство в Австрии.

Кроме того, в Украине реализуется важный проект строительства нового несамоходного флота — барж типа SLG. Компания столкнулась с ситуацией, когда десятки фонарей уже десятилетиями стояли. Тем временем спрос на баржи рос, вызывая критический дефицит. В этом году была возобновлена программа конверсии, которая предусматривает разрезание фонарей и объединение их частей.

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