УДП начинает перевозку зерна по линии из Нижнего Дуная в порт Констанца

Речной порт. Фото: google

Украинское дунайское пароходство (УДП) начинает стратегическое партнерство с ведущим игроком в мировом зерноторговом секторе. Это сотрудничество, которое обеспечит перевозку зерновых из Нижнего Дуная в порт Констанца, расширяя деятельность предприятия и создавая перспективы устойчивого развития.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил генеральный директор УДП Дмитрий Москаленко.

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УДП реализует этот проект в пилотном режиме, направленный на изучение и совершенствование моделей работы на Среднем Дунае. Это не только обеспечивает надежный поток грузов, но открывает возможности для высокой рентабельности и эффективного использования флота.

"УДП строит долгосрочную бизнес-модель. Должны думать на перспективу — сохранить грузопоток и после возобновления полноценной работы портов Большой Одессы. Именно поэтому находим стратегических партнеров и отрабатываем модели работы на Среднем Дунае. Задача — даже на длинном плече обеспечить высокую рентабельность и быстрое вращение флота", — говорится в сообщении.

УДП рассматривает возможность модернизации своего флота, сотрудничая с IFC (международной финансовой корпорацией). Модернизированный флот получит современные экологичные двигатели, которые значительно снизят расход топлива и позволят эффективно работать в длинных рейсах.

Напомним, Украинское Дунайское пароходство объявило о начале работы одного из самых мощных плавкранов. Он прибыл в Килию из Одессы летом 2023 и успешно прошел испытания, получив все необходимые документы от Регистра судоходства.