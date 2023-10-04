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Флот Украинского Дунайского пароходства планируют модернизировать: что известно

4 октября 2023 15:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Флот Украинского Дунайского пароходства планируют модернизировать
Речной порт на Дунае. Фото: google
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Вене прошла двухдневная рабочая встреча партнеров Украинского Дунайского пароходства и Международной финансовой корпорации (IFC). Партнеры обсудили технические и финансовые аспекты модернизации флота УДП.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского Дунайского пароходства.

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"Совместно с австрийским ÖSWAG наши специалисты подробно проработали проект модернизации первой партии самоходных судов. Есть четкие ответы на все вопросы. Техническая плоскость модернизации понятна и обоснована. Обкатав пилотный проект, планируем на следующих этапах привлекать к модернизации также другие европейские верфи. Для развития УДП есть все необходимые условия", — отмечает генеральный директор предприятия Дмитрий Москаленко.

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По информации Москаленко, Украина прилагает максимальные усилия по модернизации и ускорению работы флота.

"Адаптируем деятельность под новые условия, становимся более гибкими и мобильными, более плотно сотрудничаем с иностранными партнерами, открываем доступ к альтернативной инфраструктуре обслуживания флота", — сказал гендиректор.

Напомним, Украинское Дунайское пароходство объявило о начале работы одного из самых мощных плавкранов. Он прибыл в Килию из Одессы летом 2023 и успешно прошел испытания, получив все необходимые документы от Регистра судоходства.

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