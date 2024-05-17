Флот ворога виведений у Чорне море — яка загроза для Одещини

Ворожий флот на чергуванні. Ілюстративне фото: УНІАН

Станом на сьогодні, 16 травня, після тривалого затишшя в акваторії ворог вивів на чергування корабель у Чорне море. Окрім цього, у Середземному морі ворожий флот також продовжує бути присутнім. Загроза ракетних ударів залишається постійно, адже росіяни можуть запускати "Калібри" як з ракетоносіїв, так і з військових портів.

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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У Чорному морі — 1 корабель;

в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;

в Середземному морі — 5 ворожих кораблів, серед них 1 носій крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 8 ракет.

Рух ворожих суден продовжується

За інформацією ВМС ЗСУ, за добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

до Азовського моря — 7 суден, з них 1 рухалось з протоки Босфор;

до Чорного моря — 8 суден, з них 4 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)", — зазначають військові.

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Нагадаємо, російські загарбники змінили тактику обстрілів півдня України. Вона полягає у застосуванні балістичних ракет з території тимчасово окупованого Криму замість крилатих ракет морського базування.

Додамо, що втрати Чорноморського флоту РФ великі та змоги нарощувати кількість бойових кораблів ворог не має. Проте зберігається декілька каналів, за якими загарбники можуть поповнюватися, але з певними обмеженнями.