Флот врага выведен в Черное море — какая угроза для Одесчины

Вражеский флот на дежурстве. Иллюстративное фото: УНИАН

На сегодня, 16 мая, после длительного затишья в акватории враг вывел на дежурство корабль в Черное море. Кроме того, в Средиземном море вражеский флот также продолжает присутствовать. Угроза ракетных ударов остается постоянно, ведь россияне могут запускать "Калибры" как с ракетоносителей, так и из военных портов.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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В Черном море — 1 корабль;

в Азовском море вражеские корабли отсутствуют;

в Средиземном море — 5 вражеских кораблей, среди них 1 носитель крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 8 ракет.

Движение вражеских судов продолжается

По информации ВМС ВСУ, за сутки в интересах РФ проход по Керченскому проливу совершили:

к Азовского моря — 7 судов, из них 1 двигалось из пролива Босфор;

к Черному морю — 8 судов, из них 4 продолжили движение в направлении пролива Босфор.

"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS)", — отмечают военные.

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Напомним, российские захватчики сменили тактику обстрелов юга Украины. Она заключается в применении баллистических ракет с территории временно оккупированного Крыма вместо крылатых ракет морского базирования.

Добавим, что потери Черноморского флота РФ велики и возможности наращивать количество боевых кораблей у врага нет. Однако хранится несколько каналов, по которым захватчики могут пополняться, но с определенными ограничениями.