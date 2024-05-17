Флот врага выведен в Черное море — какая угроза для Одесчины
На сегодня, 16 мая, после длительного затишья в акватории враг вывел на дежурство корабль в Черное море. Кроме того, в Средиземном море вражеский флот также продолжает присутствовать. Угроза ракетных ударов остается постоянно, ведь россияне могут запускать "Калибры" как с ракетоносителей, так и из военных портов.
Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.
Сколько кораблей угрожают
- В Черном море — 1 корабль;
- в Азовском море вражеские корабли отсутствуют;
- в Средиземном море — 5 вражеских кораблей, среди них 1 носитель крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 8 ракет.
Движение вражеских судов продолжается
По информации ВМС ВСУ, за сутки в интересах РФ проход по Керченскому проливу совершили:
- к Азовского моря — 7 судов, из них 1 двигалось из пролива Босфор;
- к Черному морю — 8 судов, из них 4 продолжили движение в направлении пролива Босфор.
"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS)", — отмечают военные.
Больше о вражеском флоте
Напомним, российские захватчики сменили тактику обстрелов юга Украины. Она заключается в применении баллистических ракет с территории временно оккупированного Крыма вместо крылатых ракет морского базирования.
Добавим, что потери Черноморского флота РФ велики и возможности наращивать количество боевых кораблей у врага нет. Однако хранится несколько каналов, по которым захватчики могут пополняться, но с определенными ограничениями.
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