Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Флот врага выведен в Черное море — какая угроза для Одесчины arrow

Флот врага выведен в Черное море — какая угроза для Одесчины

17 мая 2024 09:20
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Флот врага выведен в Черное море — какая угроза для Одесчины
Вражеский флот на дежурстве. Иллюстративное фото: УНИАН
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

На сегодня, 16 мая, после длительного затишья в акватории враг вывел на дежурство корабль в Черное море. Кроме того, в Средиземном море вражеский флот также продолжает присутствовать. Угроза ракетных ударов остается постоянно, ведь россияне могут запускать "Калибры" как с ракетоносителей, так и из военных портов.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

Читайте также:

Сколько кораблей угрожают

  • В Черном море — 1 корабль;
  • в Азовском море вражеские корабли отсутствуют;
  • в Средиземном море — 5 вражеских кораблей, среди них 1 носитель крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 8 ракет.

Движение вражеских судов продолжается

По информации ВМС ВСУ, за сутки в интересах РФ проход по Керченскому проливу совершили:

  • к Азовского моря — 7 судов, из них 1 двигалось из пролива Босфор;
  • к Черному морю — 8 судов, из них 4 продолжили движение в направлении пролива Босфор.

"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS)", — отмечают военные.

Больше о вражеском флоте

Напомним, российские захватчики сменили тактику обстрелов юга Украины. Она заключается в применении баллистических ракет с территории временно оккупированного Крыма вместо крылатых ракет морского базирования.

Добавим, что потери Черноморского флота РФ велики и возможности наращивать количество боевых кораблей у врага нет. Однако хранится несколько каналов, по которым захватчики могут пополняться, но с определенными ограничениями.

Одесса
российские войска
Черное море
корабль
Одесская область
Новости Одессы
флот
ракетный удар
угроза кораблей
ракетоноситель

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:44 ТЦК будет по-новому проверять мужчин на улицах — что изменится уже с 18 мая

9 мая 2024

01:50 Скандал с Мосейчук — ведущая заявила, что не может заставить сына служить в ВСУ

5 мая 2024

05:10 Военных билетов скоро не станет — что это значит

13:53 Теплая неделя с неприятным сюрпризом — Наталья Диденко предупредила о заморозках после Пасхи

3 мая 2024

11:27 ПриватБанк обновил правила по картам — что изменится для клиентов

10 мая 2024

00:19 Мосейчук захейтили за живущего за границей сына — что пишут в сети

4 мая 2024

23:25 С украинскими опознавательными знаками — Воздушные Силы ВСУ показали истребители F-16 для Украины

6 мая 2024

21:20 Alyona Alyona упала на сцене Евровидения — в каком состоянии артистка

5 мая 2024

06:40Цены на медь в Украине — сколько стоит сдать 1 кг цветных металлов в мае

10 мая 2024
Новость с видео

22:44 Как не потерять отсрочку по уходу за родителями — важный документ