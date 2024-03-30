Французький уряд вражений від мобілізації в Україні

Голова національних зборів Франції Яель Брон-Піве. Фото: Новини.LIVE

Франція побачила результати посиленої мобілізації потужностей, завдяки яким Україна змогла убезпечити Чорноморський регіон від ворожих обстрілів. Країна працює над збільшенням наданням допомоги Одещині, серед яких обговорюються додаткові системи ППО.

Про це під час пресбрифінгу в Одесі повідомила голова національних зборів Франції Яель Брон-Піве.

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"Ми побачили та відчули високий рівень мобілізації по відповідних напрямках, яка дозволила Україні досягти успіхів в протистоянні російській агресії саме в Чорному морі. Ми побачили результат зусиль, які доклали військово-морські сили України", — сказала Яель Брон-Піве.

Збільшення допомоги від Франції

Крім того, дипломатка наголосила, що у Франції знають про потреби, які є в України щодо ракетного захисту. Наразі країна працює над збільшенням допомоги, аби захистити якомога більше людей.

"Ми цілком усвідомлюємо ті потреби, які є в України у плані протиповітряної оборони і ракетного захисту. Ми знаємо, що те, що ми постачаємо зараз, є недостатнім. І ми налаштовані робити усе необхідне, аби обсяги і якість цих поставок збільшувалася надалі", — підсумувала голова національних зборів Франції.

Нагадаємо, Французька республіка підтримує Україну у роботі морського гуманітарного коридору з портів Великої Одеси. Країна-член НАТО надасть додаткові потужності, зокрема й для покращення припортової інфраструктури.

Також ми писали, що Франція залишається відкритою до всіх можливостей у своїй непохитній позиції досягнення перемоги Україною. І відрядження своїх військових на допомогу ЗСУ не є винятком.