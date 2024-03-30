Французское правительство впечатлено от мобилизации в Украине

Глава национального собрания Франции Яэль Брон-Пиве. Фото: Новини.LIVE

Франция увидела результаты усиленной мобилизации мощностей, благодаря которым Украина смогла обезопасить Черноморский регион от вражеских обстрелов. Страна работает над увеличением оказания помощи Одесской области, среди которых обсуждаются дополнительные системы ПВО.

Об этом во время пресс-брифинга в Одессе сообщила глава национального собрания Франции Яэль Брон-Пиве.

Читайте также:

"Мы увидели и ощутили высокий уровень мобилизации по соответствующим направлениям, которая позволила Украине добиться успехов в противостоянии российской агрессии именно в Черном море. Мы увидели результат усилий, приложенных военно-морскими силами Украины", — сказала Яэль Брон-Пиве.

Увеличение помощи от Франции

Кроме того, дипломат подчеркнула, что во Франции знают о потребностях, которые есть у Украины относительно ракетной защиты. В настоящее время страна работает над увеличением помощи, чтобы защитить как можно больше людей.

"Мы полностью осознаем те потребности, которые есть у Украины в плане противовоздушной обороны и ракетной защиты. Мы знаем, что то, что мы поставляем сейчас, недостаточно. И мы настроены делать все необходимое, чтобы объемы и качество этих поставок увеличивалось в дальнейшем ", — подытожила глава национального собрания Франции.

Напомним, Французская республика поддерживает Украину в работе морского гуманитарного коридора из портов Большой Одессы. Страна-член НАТО предоставит дополнительные мощности, в том числе для улучшения припортовой инфраструктуры.

Также мы писали, что Франция остается открытой ко всем возможностям своей непоколебимой позиции достижения победы Украиной. И командировка своих военных в помощь ВСУ не является исключением.