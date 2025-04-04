Які повинні бути гарантії безпеки для України — думки одеситів

Люди прогулюються містом. Фото: Новини.LIVE

Одним із ключових питань на майбутніх переговорах будуть гарантії безпеки. Сьогодні вже всі розуміють, що призупинення гарячої фази воєнних дій зовсім не означає, що Москва не повернеться до свого плану щодо захоплення України. На думку фахівців, це лише питання часу. Як показала практика угоди на папері в цих випадках нічого не дають, але як ми можемо себе захистити?

Журналісти Новини.LIVE дізнались думку одеситів з цього приводу.

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Повернення територій

Безперечно, відповіді розділилися. Проте наразі для багатьох українців питання безпеки нерозривно пов’язане з поверненням окупованих територій. Особливо це стосується тих, хто вже втратив дім.

"Розумієте, як би я не відповіла зараз і яку б думку не сказала, воно не змінить внутрішню і зовнішню політику нашої держави. Дуже багато факторів впливають на повернення територій. Я взагалі з Донбасу, і у 2014 році я втратила свій будинок і переїхала до Одеси. В Одесі з цього часу живу, і я дуже б хотіла, щоб це була Україна. Якби я не любила Україну, я б поїхала звідси", — каже Наталія.

Жителька міста Наталія про політику держави. Фото: Новини.LIVE

Для тих, хто був змушений покинути свої домівки через війну, безпека — це не просто абстрактне поняття, а дійсно важливий фактор. Адже громадяни, які вимушені були покинути свої оселі, мають отримати гарантії безпеки для повернення та майбутнього проживання у рідному місті.

"Взагалі я приїхала з окупованої території, з Херсонської області. Чесно кажучи, мені б хотілося повернутися туди, як до України. Якщо там буде Росія, як на цей момент, мені не хочеться повертатися", — розповіла Олена.

Пані Олена про рідний Херсон. Фото: Новини.LIVE

Безпека для України

Однією з основних тез, яку висловлюють одесити, є необхідність посилення власних Збройних сил. Міжнародні угоди на зразок Будапештського меморандуму не стали гарантією безпеки.

"Це мають бути не просто підписані папірці на кшталт Будапештського меморандуму, який мав гарантувати нам безпеку. Адже, зокрема, одним із гарантів виступала наша "кохана" сусідка. На мою думку, мають бути не демілітаризовані зони, а навпаки — сучасне озброєння. Ми маємо бути здатні захистити себе і запобігати наступним спробам нападу, тому що я впевнений, що вони будуть", — зазначив Євген.

Містянин Євген про гарантії безпеки для України. Фото: Новини.LIVE

Закінчення війни

Дехто з опитаних зізнається, що питання гарантій безпеки для них зводиться до одного — збереження життів українців. Адже війна приносить втрати, які неможливо компенсувати.

"Я не знаю, які гарантії безпеки можуть бути, бо тільки хочеться, щоб це все швидше закінчилося і всі повернулися живими. Більше нічого не хочеться", — розповів Ніколас.

Одесит Ніколас про завершення війни. Фото: Новини.LIVE

Забезпечення безпеки для України — складний і багатогранний процес. Однак головне, що об’єднує всіх українців, — це прагнення до миру та відновлення справедливості.

"Важко сказати, як зробити так, щоб Росія не напала знову. Якихось конкретних пропозицій у мене немає, але головне — щоб таке більше не повторилося", — каже Марія.

Місцева жителька Марія про безпеку України. Фото: Новини.LIVE

Україна продовжує боротьбу за свою свободу, і питання безпеки залишатиметься актуальним доти, доки ворог становить загрозу. Однак очевидно одне — українці прагнуть жити у своїй країні без страху за майбутнє.

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