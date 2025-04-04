Какие должны быть гарантии безопасности для Украины - мнения одесситов

Люди прогуливаются по городу. Фото: Новини.LIVE

Одним из ключевых вопросов на предстоящих переговорах будут гарантии безопасности. Сегодня уже все понимают, что приостановление горячей фазы военных действий вовсе не означает, что Москва не вернется к своему плану по захвату Украины. По мнению специалистов, это лишь вопрос времени. Как показала практика соглашения на бумаге в этих случаях ничего не дают, но как мы можем себя защитить?

Журналисты Новини.LIVE узнали мнение одесситов по этому поводу.

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Возвращение территорий

Бесспорно, ответы разделились. Однако сейчас для многих украинцев вопрос безопасности неразрывно связан с возвращением оккупированных территорий. Особенно это касается тех, кто уже потерял дом.

"Понимаете, как бы я не ответила сейчас и какое бы мнение не сказала, оно не изменит внутреннюю и внешнюю политику нашего государства. Очень много факторов влияют на возвращение территорий. Я вообще с Донбасса, и в 2014 году я потеряла свой дом и переехала в Одессу. В Одессе с этого времени живу, и я очень бы хотела, чтобы это была Украина. Если бы я не любила Украину, я бы уехала отсюда", — говорит Наталья.

Жительница города Наталья о политике государства. Фото: Новини.LIVE

Для тех, кто был вынужден покинуть свои дома из-за войны, безопасность — это не просто абстрактное понятие, а действительно важный фактор. Ведь граждане, которые вынуждены были покинуть свои дома, должны получить гарантии безопасности для возвращения и будущего проживания в родном городе.

"Вообще, я приехала с оккупированной территории, из Херсонской области. Честно говоря, мне бы хотелось вернуться туда, как в Украину. Если там будет Россия, как на данный момент, мне не хочется возвращаться", — рассказала Елена.

Елена о родном Херсоне. Фото: Новини.LIVE

Безопасность для Украины

Одним из основных тезисов, который высказывают одесситы, является необходимость усиления собственных вооруженных сил. Международные соглашения, вроде Будапештского меморандума, не стали гарантией безопасности.

"Это должны быть не просто подписанные бумажки вроде Будапештского меморандума, который должен был гарантировать нам безопасность. Ведь, в частности, одним из гарантов выступала наша "любимая" соседка. По моему мнению, должны быть не демилитаризованные зоны, а наоборот — современное вооружение. Мы должны быть способны защитить себя и предотвращать следующие попытки нападения, потому что я уверен, что они будут", — отметил Евгений.

Горожанин Евгений о гарантиях безопасности для Украины. Фото: Новини.LIVE

Окончание войны

Некоторые из опрошенных признаются, что вопрос гарантий безопасности для них сводится к одному — сохранение жизней украинцев. Ведь война приносит потери, которые невозможно компенсировать.

"Я не знаю, какие гарантии безопасности могут быть, потому что только хочется, чтобы это все быстрее закончилось и все вернулись живыми. Больше ничего не хочется", — рассказал Николас.

Одессит Николас о завершении войны. Фото: Новини.LIVE

Обеспечение безопасности для Украины — сложный и многогранный процесс. Однако главное, что объединяет всех украинцев, — это стремление к миру и восстановлению справедливости.

"Трудно сказать, как сделать так, чтобы Россия не напала снова. Каких-то конкретных предложений у меня нет, но главное — чтобы такое больше не повторилось", — говорит Мария.

Местная жительница Мария о безопасности Украины. Фото: Новини.LIVE

Украина продолжает борьбу за свою свободу, и вопрос безопасности будет оставаться актуальным до тех пор, пока враг представляет угрозу. Однако очевидно одно — украинцы стремятся жить в своей стране без страха за будущее.

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