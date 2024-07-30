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Гасіння пожежі в центрі Одеси триває — є постраждалі

30 липня 2024 14:51
Верзілова Єлизавета - редактор
Пожежа в центрі Одеси сьогодні, 30 липня: деталі від ДСНС
В центрі Одеси горить житловий будинок. Фото: скриншот з відео
Верзілова Єлизавета - редактор

Вже декілька годин рятувальники ліквідовують пожежу на даху триповерхового житлового будинку в центрі Одеси. Під час гасіння троє вогнеборців постраждали — їх госпіталізували до медзакладів. 

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

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Ліквідація пожежі на даху будинку, яка сталась сьогодні в Одесі близько 12:30 триває й досі.  Рятувальники зазначили, що випадок складний, адже це будівля старого фонду та вона має таке наповнення стін, яке легко займається. 

"Площа пожежі становить приблизно 500 квадратних метрів, залучили 16 одиниць спеціальної та допоміжної техніки, а також 55 як рятувальників, так і рятувальників-добровольців, які пліч-опліч зараз працюють з рятувальниками ДСНС і ліквідовують пожежу", — повідомила речниця ДСНС Марина Аверіна. 

ДСНС про пожежу в центрі Одеси 30 липня
Марина Аверіна про деталі пожежі в Одесі. Фото: скриншот

Вона додала, що під час гасіння пожежі постраждало два рятувальники від ДСНС і один доброволець. Усі вони наразі перебувають в лікарні, а ліквідація пожежі триває.

Нагадаємо, що загоряння сталося в житловому будинку в центрі міста Одеси — на розі вул. Ольгіївської та пров. Ляпунова. Окрім рятувальників на місці також працюють медики. 

Також сьогодні, 30 липня,  у передмісті Одеси горів пасажирський автобус. Рятувальники оперативно загасили пожежу, на місці працювало 11 співробітників ДСНС.

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