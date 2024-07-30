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Тушение пожара в центре Одессы продолжается — есть пострадавшие

30 июля 2024 14:51
Верзилова Єлизавета - редактор
Пожар в центре Одессы сегодня, 30 июля: детали от ГСЧС
В центре Одессы горит жилой дом. Фото: скриншот с видео
Верзилова Єлизавета - редактор

Уже несколько часов спасатели ликвидируют пожар кровли трехэтажного жилого дома в центре Одессы. Во время тушения трое пожарных пострадали — их госпитализировали в медучреждения.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

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Ликвидация пожара на крыше дома, который произошел сегодня в Одессе, около 12:30 продолжается до сих пор. Спасатели отметили, что случай сложный, ведь это здание старого фонда и оно имеет такое наполнение стен, которое легко воспламеняется.

"Площадь пожара составляет примерно 500 квадратных метров, задействовано 16 единиц специальной и вспомогательной техники, а также 55 как спасателей, так и спасателей-добровольцев, которые бок о бок сейчас работают со спасателями ГСЧС и ликвидируют пожар" , — сообщила пресс-секретарь ГСЧС Марина Аверина.

ГСЧС о пожаре в центре Одессы 30 июля
Марина Аверина о деталях пожара в Одессе. Фото: скриншот

Она добавила, что во время тушения пожара пострадали два спасателя от ГСЧС и один доброволец. Все они находятся в больнице, а ликвидация пожара продолжается.

Напомним, что возгорание произошло в жилом доме в центре города Одессы — на пересечении ул. Ольгиевская и пер. Ляпунова. Кроме спасателей, на месте также работают медики.

Также сегодня, 30 июля, в пригороде Одессы горел пассажирский автобус. Спасатели оперативно потушили пожар, на месте работало 11 сотрудников ГСЧС.

Одесса пожар ГСЧС медики Одесская область Новости Одессы спасатели огонь

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