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Генерал Марченко не керував захистом півдня України, — Кім

6 лютого 2024 17:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Генерал Марченко не керував захистом півдня України, — Кім
Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Від початку повномасштабного вторгнення ситуація на півдні країни завжди залишалася під прицілом ворога. Росіяни не приховували свої наміри захопити його та відрізати Україну від Чорного моря. Попри усі заяви, наразі окупанти не зможуть ще раз провернути таку масштабну операцію.

Про це заявив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім. 

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За його словами, російські війська не готові до наступу у найближчі місяці. А генерал Дмитро Марченко висловив лише особисту думку, не базовану на певній інформації.

"Генерал Марченко ніколи не керував захистом півдня. Давайте на цьому поставимо крапку. Він допомагав ЗСУ та нашій команді, він мій друг. Це його особиста думка не як військового. Він не має інформації про можливості сил військових Російської Федерації — у нього її навіть менше, ніж є в мене", — наголосив Кім. 

Безпекова ситуація на півдні України

Крім того, голова Миколаївської ОВА зазначив, що для підготовки масштабного наступу росіянам необхідно щонайменше 2-3 місяці, а це не може залишитися непоміченим. Але водночас у них є потужності для цього. 

Нагадаємо, генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко розповів про те, що Росія у 2024 році може піти у повторний масштабний наступ. Основним напрямком буде південь, щоб спробувати "відрізати" Україну від Чорного моря. 

Також ми писали, що від початку повномасштабного вторгнення Сили оборони України вивели з ладу понад третину бойових кораблів Чорноморського флоту РФ. Наразі відомо про знищення 25 суден. 

Одеса
війна
російські війська
Чорне море
Одеська область
Миколаївська область
Віталій Кім
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