Генерал Марченко не руководил защитой юга Украины, — Ким
С самого начала полномасштабного вторжения ситуация на юге страны всегда оставалась под прицелом врага. Россияне не скрывали своих намерений захватить его и отрезать Украину от Черного моря. Несмотря на все заявления, оккупанты не смогут еще раз провернуть столь масштабную операцию.
Об этом заявил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.
По его словам, российские войска не готовы к наступлению в ближайшие месяцы. А генерал Дмитрий Марченко высказал лишь личное мнение, не основанное на определенной информации.
"Генерал Марченко никогда не руководил защитой юга. Давайте на этом поставим точку. Он помогал ВСУ и нашей команде, он мой друг. Это его личное мнение не как военного. У него нет информации о возможностях сил военных Российской Федерации — у него ее даже меньше, чем есть у меня", — подчеркнул Ким.
Безопасная ситуация на юге Украины
Кроме того, глава Николаевской ОВ отметил, что для подготовки масштабного наступления россиянам необходимо по меньшей мере 2-3 месяца, а это не может остаться незамеченным. Но в то же время у них есть мощности для этого.
Напомним, генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко рассказал о том, что Россия в 2024 году может пойти в повторное масштабное наступление. Основным направлением будет юг, чтобы попытаться отрезать Украину от Черного моря.
Также мы писали, что с начала полномасштабного вторжения Силы обороны Украины вывели из строя более трети боевых кораблей Черноморского флота РФ. В настоящее время известно об уничтожении 25 судов.
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