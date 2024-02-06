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Генерал Марченко не руководил защитой юга Украины, — Ким

6 февраля 2024 17:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Генерал Марченко не руководил защитой юга Украины, — Ким
Глава Николаевской ОВА Виталий Ким. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

С самого начала полномасштабного вторжения ситуация на юге страны всегда оставалась под прицелом врага. Россияне не скрывали своих намерений захватить его и отрезать Украину от Черного моря. Несмотря на все заявления, оккупанты не смогут еще раз провернуть столь масштабную операцию.

Об этом заявил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

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По его словам, российские войска не готовы к наступлению в ближайшие месяцы. А генерал Дмитрий Марченко высказал лишь личное мнение, не основанное на определенной информации.

"Генерал Марченко никогда не руководил защитой юга. Давайте на этом поставим точку. Он помогал ВСУ и нашей команде, он мой друг. Это его личное мнение не как военного. У него нет информации о возможностях сил военных Российской Федерации — у него ее даже меньше, чем есть у меня", — подчеркнул Ким.

Безопасная ситуация на юге Украины

Кроме того, глава Николаевской ОВ отметил, что для подготовки масштабного наступления россиянам необходимо по меньшей мере 2-3 месяца, а это не может остаться незамеченным. Но в то же время у них есть мощности для этого.

Напомним, генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко рассказал о том, что Россия в 2024 году может пойти в повторное масштабное наступление. Основным направлением будет юг, чтобы попытаться отрезать Украину от Черного моря.

Также мы писали, что с начала полномасштабного вторжения Силы обороны Украины вывели из строя более трети боевых кораблей Черноморского флота РФ. В настоящее время известно об уничтожении 25 судов.

Одесса
война
российские войска
Черное море
Одесская область
Николаевская область
Виталий Ким
Новости Одессы

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