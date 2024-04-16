Геннадій Шаповалов офіційно призначений Командувачем "ОК" Південь — подробиці

Геннадій Шаповалов призначений Командувачем "ОК" Південь. Фото: ОК "Південь"

Командувачем військ оперативного командування "Південь" призначений бригадний генерал Геннадій Шаповалов. В ОК підтвердили зміну керівництва та відзначили потенціал нового очільника.

Про це повідомили у пресслужбі Оперативного командування "Південь".

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Що відомо про нового Командувача

Геннадій Шаповалов народився у 1978 році у Кіровоградській області. У 2000 році з відзнакою закінчив Інститут танкових військ при Харківському державному політехнічному університеті, а в 2012, так само — з відзнакою — Командно-штабний інститут застосування військ (сил) Національного університету оборони України. окрім цього, за плечима Шаповалова Національний університет "Острозька академія" за спеціальністю "Міжнародні відносини, громадські комунікації та регіональні студії" та Військовий коледж Армії США, де готують старший офіцерський склад американських Сухопутних військ.

"Такий рівень освіти і широта поглядів характеризують сучасних командирів Збройних Сил України, як потужний інтелектуальний потенціал армії, з опорою на міжнародний досвід", — зазначено в повідомленні ОК "Південь".

На цій посаді Геннадій Шаповалов замінив Андрія Ковальчука, який наразі очолює Одеську військову академію. Новий Командувач із гордістю прийняв відповідальність та наголосив на тому, що він впевнений у плідній праці під його керівництвом.

"Із великою вдячністю за потужну роботу Андрія Трохимовича я прийняв посаду командувача оперативного командування "Південь". Завдання, що стоять перед нами, вимагають залучення сил, досвіду, креативу і наснаги, але я впевнений у нашій здатності до плідної праці та у досягненні поставлених цілей. Спільною працею злагодженої команди ми зможемо досягти великих результатів!" — наголосив бригадний генерал Геннадій Шаповалов.

Андрій Ковальчук з Командувачем ОК "Південь". Фото: ОК "Південь"

Зміни в Оперативних Командуваннях

Нагадаємо, що окрім призначення Геннадія Шаповалова командувачем ОК "Південь, змін зазнало також і керівництво ОК "Захід". Його новим очільником став Володимир Шведюк.

Також ми писали, що колишній командувач ОК "Південь" Андрій Ковальчук. обійняв посаду очільника Одеської військової академії. Він має за плечима багаторічний досвід у військовій справі та вважається одним із ключових фахівців з питань стратегічного управління в армії.