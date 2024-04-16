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Геннадий Шаповалов официально назначен Командующим "ОК" Юг — подробности

16 апреля 2024 16:55
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Геннадий Шаповалов официально назначен Командующим "ОК" Юг — подробности
Геннадий Шаповалов назначен Командующим "ОК" Юг. Фото: ОК "Юг"
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Командующим войсками оперативного командования "Юг" назначен бригадный генерал Геннадий Шаповалов. В ОК подтвердили смену руководства и отметил потенциал нового руководителя.

Об этом сообщили в пресс-службе Оперативного командования "Юг".

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Что известно о новом Командующем

Геннадий Шаповалов родился в 1978 году в Кировоградской области. В 2000 году с отличием окончил Институт танковых войск при Харьковском государственном политехническом университете, а в 2012, так же— с отличием — Командно-штабной институт применения войск (сил) Национального университета обороны Украины. Кроме того, за плечами Шаповалова Национальный университет "Острожская академия" по специальности "Международные отношения, общественные коммуникации и региональные студии" и Военный колледж Армии США, где готовят старший офицерский состав американских Сухопутных войск.

"Такой уровень образования и широта взглядов характеризуют современных командиров Вооруженных Сил Украины как мощный интеллектуальный потенциал армии, с опорой на международный опыт", — говорится в сообщении ОК "Юг".

В этой должности Геннадий Шаповалов заменил Андрея Ковальчука, который возглавляет Одесскую военную академию. Новый Командующий с гордостью принял ответственность и отметил, что он уверен в плодотворном труде под его руководством.

"С большой благодарностью за мощную работу Андрея Трофимовича я принял должность командующего оперативным командованием "Юг". Стоящие перед нами задачи требуют привлечения сил, опыта, креатива и воодушевления, но я уверен в нашей способности к плодотворному труду и в достижении поставленных целей. . Совместным трудом слаженной команды мы сможем добиться больших результатов!" — подчеркнул бригадный генерал Геннадий Шаповалов.

Геннадий Шаповалов назначен Командующим "ОК" Юг — подробности - фото 1
Андрей Ковальчук с Командующим ОК "Юг". Фото: ОК "Юг"

Изменения в Оперативных Командованиях

Напомним, что кроме назначения Геннадия Шаповалова командующим ОК "Юг, изменениям претерпело также и руководство ОК "Запад". Его новым главой стал Владимир Шведюк.

Также мы писали, что бывший командующий ОК "Юг" Андрей Ковальчук. занял должность главы Одесской военной академии. Он имеет за плечами многолетний опыт по военному делу и считается одним из ключевых специалистов по стратегическому управлению в армии.

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