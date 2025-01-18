Затор на трасі Одеса — Рені та черги на кордоні: вечір суботи

Затори на трасі Одеса — Рені. Фото: скриншот

Станом на вечір 18 січня спостерігаються значні затори на трасі Одеса — Рені у напрямку молдовського кордону. До Румунії також дістатися сьогодні нелегко.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори на Паланку

Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є затор у районі Маяків та КПП. Остання ділянка на картах позначена червоним кольором. Подорож до Паланки триватиме сьогодні понад годину. На самому автомобільному пункті пропуску також спостерігаються черги.

Затори на Паланку. Фото: скриншот

Затори на Орлівку

Наразі на міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області спостерігається незначне скупчення машин через канал Кофа, у межах Сарати та сіл Холмське й Утконосівка, а також на самій поромній переправі "Орлівка — Ісакча". Подорож до дунайського кордону триватиме сьогодні 4 години 35 хвилин. Також є альтернативний маршрут, який майже повністю пролягає через територію Молдови.

Затори на Орлівку. Фото: скриншот

Нагадаємо, на півдні Одеської області завершується ремонт мосту через канал Кофа, що має стратегічне значення для області. Також ми писали, що 19 січня вдень вздовж узбережжя Одещини очікується шторм.