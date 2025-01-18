Затор на трасі Одеса — Рені та черги на кордоні: вечір суботи

Години в чергах на кордоні — ситуація на трасі Одеса-Рені
Станом на вечір 18 січня спостерігаються значні затори на трасі Одеса — Рені у напрямку молдовського кордону. До Румунії також дістатися сьогодні нелегко.
Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.
Затори на Паланку
Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є затор у районі Маяків та КПП. Остання ділянка на картах позначена червоним кольором. Подорож до Паланки триватиме сьогодні понад годину. На самому автомобільному пункті пропуску також спостерігаються черги.
Затори на Орлівку
Наразі на міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області спостерігається незначне скупчення машин через канал Кофа, у межах Сарати та сіл Холмське й Утконосівка, а також на самій поромній переправі "Орлівка — Ісакча". Подорож до дунайського кордону триватиме сьогодні 4 години 35 хвилин. Також є альтернативний маршрут, який майже повністю пролягає через територію Молдови.
Нагадаємо, на півдні Одеської області завершується ремонт мосту через канал Кофа, що має стратегічне значення для області. Також ми писали, що 19 січня вдень вздовж узбережжя Одещини очікується шторм.
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