Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Години в чергах на кордоні — ситуація на трасі Одеса-Рені arrow

Години в чергах на кордоні — ситуація на трасі Одеса-Рені

18 січня 2025 17:23
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Затор на трасі Одеса — Рені та черги на кордоні: вечір суботи
Затори на трасі Одеса — Рені. Фото: скриншот
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Станом на вечір 18 січня спостерігаються значні затори на трасі Одеса — Рені у напрямку молдовського кордону. До Румунії також дістатися сьогодні нелегко.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

Читайте також:

Затори на Паланку

Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є затор у районі Маяків та КПП. Остання ділянка на картах позначена червоним кольором. Подорож до Паланки триватиме сьогодні понад годину. На самому автомобільному пункті пропуску також спостерігаються черги.

Години в чергах на кордоні — ситуація на трасі Одеса-Рені - фото 1
Затори на Паланку. Фото: скриншот

Затори на Орлівку

 

Наразі на міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області спостерігається незначне скупчення машин через канал Кофа, у межах Сарати та сіл Холмське й Утконосівка, а також на самій поромній переправі "Орлівка — Ісакча". Подорож до дунайського кордону триватиме сьогодні 4 години 35 хвилин. Також є альтернативний маршрут, який майже повністю пролягає через територію Молдови.

Години в чергах на кордоні — ситуація на трасі Одеса-Рені - фото 2
Затори на Орлівку. Фото: скриншот

Нагадаємо, на півдні Одеської області завершується ремонт мосту через канал Кофа, що має стратегічне значення для області. Також ми писали, що 19 січня вдень вздовж узбережжя Одещини очікується шторм.

Одеса Молдова Одеська область затори Новини Одеси черги на кордоні

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

18:48 У Запоріжжі внаслідок ракетного удару РФ постраждало 10 осіб

18:35 Правила для українців у Польщі — як не стати депортованим у 2025

18:32 На іспанському курорті обвалився підйомник з людьми — відео

18:25 Як уникнути покарання за хабар — відповідь одеського адвоката

18:20 У Києві було ліквідовано агентурну мережу — хто до неї входив

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

17:55 В Німеччині зробили шокуючу заяву щодо українських біженців

17:45 Український фільм про Одесу потрапив до програми Берлінале-2025

17:43 Річниця загибелі керівництва МВС — очевидці згадали, як це було

17:35 Буревій та снігопад — синоптики назвали небезпечні області завтра

17:23 Години в чергах на кордоні — ситуація на трасі Одеса-Рені

18:48 У Запоріжжі внаслідок ракетного удару РФ постраждало 10 осіб

18:35 Правила для українців у Польщі — як не стати депортованим у 2025

18:32 На іспанському курорті обвалився підйомник з людьми — відео

18:25 Як уникнути покарання за хабар — відповідь одеського адвоката

18:20 У Києві було ліквідовано агентурну мережу — хто до неї входив

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

17:55 В Німеччині зробили шокуючу заяву щодо українських біженців

17:45 Український фільм про Одесу потрапив до програми Берлінале-2025

17:43 Річниця загибелі керівництва МВС — очевидці згадали, як це було

17:35 Буревій та снігопад — синоптики назвали небезпечні області завтра

17:23 Години в чергах на кордоні — ситуація на трасі Одеса-Рені

06:40 У січні оновились ціни на мідь в Україні — скільки можна заробити

Ексклюзив

06:33 В Україні хочуть забронювати адвокатів — за яких умов

17 січня 2025

06:40 Нові ціни на металобрухт в Україні — вартість чормету у січні

06:20 Ціни на нерухомість у 2025 році — де в Україні дешевші квартири

06:06 Дорогі авто, банкети і 500 млн у кіно — куди йдуть наші гроші

16 січня 2025

18:47 Як змінилися доходи одеситів за минулий рік — опитування

17:05 Кого стосуються ліміти на банківські перекази — розбір від НБУ

16:05 Банківська таємниця в Україні — що це та чи хочуть її скасувати

14:50 Як зросли зарплати в Україні — статистика вакансій та галузей

06:40 В Україні оновились ціни на золото — тарифи ломбардів у січні

Text
Ексклюзив

17:18 РФ атакувала дронами центр Києва, — ефір Остаповець_LIVE

Text

02:50 Як російські добровольці займають місця українських бійців

Text

02:33 Треба компроміс, бо РФ піде далі — депутат Бурміч про переговори

17 січня 2025
Text

22:56 Україна збільшила потужності "зеленої" енергетики, — експерт

Text

18:56 Політтехнолог відповів, коли відбудеться зустріч Трампа і Путіна

Text

17:55 Нова заява Сирського і зміна цін на комуналку — ефір Вечір.LIVE

Text

13:08 Байден розкрив головний страх Путіна, — ефір День.LIVE

Text

11:17 Скороход назвала причину припинення роботи комісії щодо ТЦК

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

09:52 Скороход пояснила, для чого можуть використовувати СЗЧ військові

Text

08:00 Єрмак заявив про зустріч Зеленського з Трампом — ефір Ранок.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:45 Пільги після 60 років — що доступно українцям у 2025 році

12 січня 2025

10:39 Цифри вражають — скільки чоловіків призовного віку є в Україні

10 січня 2025

06:35 Дарча у 2025 році — скільки коштує оформити документ

16 січня 2025

14:27 Салат із буряка за рецептом із ресторану — дуже смачно та корисно

17 січня 2025

05:46 Які пільги можуть оформити жінки 60+ у 2025 році — список

15 січня 2025

20:00 Чотири черги мобілізації — хто піде служити першим

8 січня 2025

16:31 Яна Клочкова — чому мовчить і де мешкає олімпійська чемпіонка

16 січня 2025

17:12 Ціни на яйця вже не ті, але є бюджетний варіант — де шукати

6 січня 2025

06:10 Доплати за надстаж — кому виплатять 700 грн у 2025 році

14 січня 2025

08:58 У Словаччині школяр з прапором України не потис руку президенту