Пробка на трассе Одесса — Рени и очереди на границе: вечер субботы

Часы в очередях на границе — ситуация на трассе Одесса-Рени
По состоянию на вечер 18 января наблюдаются значительные заторы на трассе Одесса — Рени в направлении молдавской границы. В Румынию также добраться сегодня нелегко.
Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.
Заторы в Паланке
Сейчас в сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" есть пробка в районе Маяков и КПП. Последний участок на картах обозначен красным цветом. Путешествие в Паланку продлится сегодня более часа. На самом автомобильном пункте пропуска также наблюдаются очереди.
Заторы на Орловку
В настоящее время на международной трассе М-15 на юге Одесской области наблюдаются незначительное скопление машин через канал Кофа, в пределах Сараты и сел Холмское и Утконосовка, а также на самой паромной переправе "Орловка — Исакча". Путешествие до дунайской границы продлится сегодня 4 часа 35 минут. Также есть альтернативный маршрут, который почти полностью пролегает через территорию Молдовы.
Напомним, на юге Одесской области завершается ремонт моста через канал Кофа, имеющего стратегическое значение для области. Также мы писали, что 19 января днем вдоль побережья Одесской области ожидается шторм.
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