Пробка на трассе Одесса — Рени и очереди на границе: вечер субботы

Пробки на трассе Одесса — Рени. Фото: скриншот

По состоянию на вечер 18 января наблюдаются значительные заторы на трассе Одесса — Рени в направлении молдавской границы. В Румынию также добраться сегодня нелегко.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

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Заторы в Паланке

Сейчас в сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" есть пробка в районе Маяков и КПП. Последний участок на картах обозначен красным цветом. Путешествие в Паланку продлится сегодня более часа. На самом автомобильном пункте пропуска также наблюдаются очереди.

Заторы в Паланку. Фото: скриншот

Заторы на Орловку

В настоящее время на международной трассе М-15 на юге Одесской области наблюдаются незначительное скопление машин через канал Кофа, в пределах Сараты и сел Холмское и Утконосовка, а также на самой паромной переправе "Орловка — Исакча". Путешествие до дунайской границы продлится сегодня 4 часа 35 минут. Также есть альтернативный маршрут, который почти полностью пролегает через территорию Молдовы.

Заторы на Орловку. Фото: скриншот

Напомним, на юге Одесской области завершается ремонт моста через канал Кофа, имеющего стратегическое значение для области. Также мы писали, что 19 января днем вдоль побережья Одесской области ожидается шторм.