Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Часы в очередях на границе — ситуация на трассе Одесса-Рени arrow

Часы в очередях на границе — ситуация на трассе Одесса-Рени

18 января 2025 17:23
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Пробка на трассе Одесса — Рени и очереди на границе: вечер субботы
Пробки на трассе Одесса — Рени. Фото: скриншот
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

По состоянию на вечер 18 января наблюдаются значительные заторы на трассе Одесса — Рени в направлении молдавской границы. В Румынию также добраться сегодня нелегко.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

Читайте также:

Заторы в Паланке

Сейчас в сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" есть пробка в районе Маяков и КПП. Последний участок на картах обозначен красным цветом. Путешествие в Паланку продлится сегодня более часа. На самом автомобильном пункте пропуска также наблюдаются очереди.

Часы в очередях на границе - ситуация на трассе Одесса-Рени - фото 1
Заторы в Паланку. Фото: скриншот

Заторы на Орловку

В настоящее время на международной трассе М-15 на юге Одесской области наблюдаются незначительное скопление машин через канал Кофа, в пределах Сараты и сел Холмское и Утконосовка, а также на самой паромной переправе "Орловка — Исакча". Путешествие до дунайской границы продлится сегодня 4 часа 35 минут. Также есть альтернативный маршрут, который почти полностью пролегает через территорию Молдовы.

Часы в очередях на границе - ситуация на трассе Одесса-Рени - фото 2
Заторы на Орловку. Фото: скриншот

Напомним, на юге Одесской области завершается ремонт моста через канал Кофа, имеющего стратегическое значение для области. Также мы писали, что 19 января днем вдоль побережья Одесской области ожидается шторм.

Одесса Молдова Одесская область пробки Новости Одессы очереди на границе

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

17:35 Ураган и снегопад — синоптики назвали опасные области завтра

17:23 Часы в очередях на границе — ситуация на трассе Одесса-Рени

17:20 Известный японский волонтер может покинуть Украину — в чем дело

Text
Эксклюзив

17:18 РФ атаковала дронами центр Киева, — эфир Остаповец_LIVE

16:58 На Волчанском направлении десантники пленили шестерых захватчиков

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

16:50 В Германии выросла минималка — какой она будет в 2025 году

16:45 Погода в Одессе на завтра — синоптики дали прогноз

16:37 В Украине разоблачили десятки схем вывоза уклонистов за границу

16:25 Цены на куриное филе — в каком супермаркете дешевле всего

16:17 Одесские власти получили 3 дня на демонтаж мемориальной доски

17:35 Ураган и снегопад — синоптики назвали опасные области завтра

17:23 Часы в очередях на границе — ситуация на трассе Одесса-Рени

17:20 Известный японский волонтер может покинуть Украину — в чем дело

16:58 На Волчанском направлении десантники пленили шестерых захватчиков

16:50 В Германии выросла минималка — какой она будет в 2025 году

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

16:45 Погода в Одессе на завтра — синоптики дали прогноз

16:37 В Украине разоблачили десятки схем вывоза уклонистов за границу

16:25 Цены на куриное филе — в каком супермаркете дешевле всего

16:17 Одесские власти получили 3 дня на демонтаж мемориальной доски

16:14 Бербок прокомментировала фото, на котором она "убегает" от Шольца

06:40 В январе обновились цены на медь — сколько можно заработать

Эксклюзив

06:33 В Украине хотят забронировать адвокатов — при каких условиях

17 января 2025

06:40 Новые цены на металлолом в Украине — стоимость чермета в январе

06:20 Цены на недвижимость в 2025 году — где в Украине дешевые квартиры

06:06 Дорогие авто, банкеты и 500 млн в кино — куда идут наши деньги

16 января 2025

18:47 Как изменились доходы одесситов за прошлый год — опрос

17:05 Кого касаются лимиты на банковские переводы — разбор от НБУ

16:05 Банковская тайна в Украине — что это и хотят ли ее отменить

14:50 Как выросли зарплаты в Украине — статистика вакансий и отраслей

06:40 В Украине обновились цены на золото — тарифы ломбардов в январе

Text
Эксклюзив

17:18 РФ атаковала дронами центр Киева, — эфир Остаповец_LIVE

Text

02:50 Как российские добровольцы занимают места украинских бойцов

Text

02:33 Нужен компромисс или РФ пойдет дальше — депутат Бурмич

17 января 2025
Text

22:56 Украина увеличила мощности "зеленой" энергетики, — эксперт

Text

18:56 Политтехнолог ответил, когда состоится встреча Трампа и Путина

Text

17:55 Заявление Сырского и цены на коммуналку — эфир Вечір.LIVE

Text

13:08 Байден раскрыл главный страх Путина, — эфир День.LIVE

Text

11:17 Скороход назвала причину приостановки работы комиссии по ТЦК

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

09:52 Скороход объяснила, для чего могут использовать СЗЧ военные

Text

08:00 Ермак заявил о встрече Зеленского с Трампом — эфир Ранок.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:45 Льготы после 60 лет — что доступно украинцам в 2025 году

12 января 2025

10:39 Цифры поражают — сколько мужчин призывного возраста есть в стране

10 января 2025

06:35 Дарственная в 2025 году — сколько стоит оформить документ

16 января 2025

14:27 Салат из свеклы по рецепту из ресторана — очень вкусно и полезно

15 января 2025

20:00 Четыре очереди мобилизации — кто пойдет служить первым

8 января 2025

16:31 Яна Клочкова — почему молчит и где живет олимпийская чемпионка

17 января 2025

05:46 Какие льготы могут оформить женщины 60+ в 2025 году — список

16 января 2025

17:12 Цены на яйца уже не те, но есть бюджетный вариант — где искать

6 января 2025

06:10 Доплаты за сверхстаж — кому выплатят 700 грн в 2025 году

14 января 2025

08:58 В Словакии школьник с флагом Украины не пожал руку президенту