Головна Одеса Годували, як свиней — у Миколаєві спалахнув скандал у школі

Годували, як свиней — у Миколаєві спалахнув скандал у школі

Ua ru
Дата публікації: 19 вересня 2025 19:13
Скандал із харчуванням у школах Миколаєва
Їжа, якою годують дітей. Фото: соцмережі

У Миколаєві батьки ліцею імені Миколи Аркаса заявили, що дітям нібито дають їжу, яку вже не з’їли учні іншої школи. Після скандалу керівництво міського підприємства пообіцяло перевірку і кадрові рішення.

Про це повідомляють місцеві канали.

Читайте також:

Скандал з харчуванням

Батьки учнів ліцею імені Миколи Аркаса поскаржилися, що школярів годують залишками зі шкільної їдальні №39. Інцидент стався вчора. Директор комунального виробничого підприємства Петро Вашеняк повідомив, що буде проведена перевірка, яка може завершитися новими кадровими рішеннями. І вже за добу звільнили працівницю їдальні школи №39.

Оновлене меню

Крім того, у місті планують переглянути меню для школярів. До 25 вересня директори всіх навчальних закладів мають проаналізувати чотиритижневий набір страв. За словами чиновників, з меню приберуть ті страви, які діти не їдять, і замінять їх на інші, що відповідають нормам харчування.

Нагадаємо, ми писали, що САП та НАБУ завершили слідство у справі про "яйця за 17 гривень". Також ми повідомляли, що Одеська міська рада виділила ще кошти на освіту та медицину.

Одеса скандал харчування Миколаїв Одеська область Новини Одеси
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
