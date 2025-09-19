Скандал із харчуванням у школах Миколаєва

Їжа, якою годують дітей. Фото: соцмережі

У Миколаєві батьки ліцею імені Миколи Аркаса заявили, що дітям нібито дають їжу, яку вже не з’їли учні іншої школи. Після скандалу керівництво міського підприємства пообіцяло перевірку і кадрові рішення.

Про це повідомляють місцеві канали.

Скандал з харчуванням

Батьки учнів ліцею імені Миколи Аркаса поскаржилися, що школярів годують залишками зі шкільної їдальні №39. Інцидент стався вчора. Директор комунального виробничого підприємства Петро Вашеняк повідомив, що буде проведена перевірка, яка може завершитися новими кадровими рішеннями. І вже за добу звільнили працівницю їдальні школи №39.

Оновлене меню

Крім того, у місті планують переглянути меню для школярів. До 25 вересня директори всіх навчальних закладів мають проаналізувати чотиритижневий набір страв. За словами чиновників, з меню приберуть ті страви, які діти не їдять, і замінять їх на інші, що відповідають нормам харчування.

