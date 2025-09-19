Скандал с питанием в школах Николаева

Еда, которой кормят детей. Фото: соцсети

В Николаеве родители лицея имени Николая Аркаса заявили, что детям якобы дают еду, которую не съели ученики другой школы. После скандала руководство городского предприятия пообещало проверку и кадровые решения.

Об этом сообщают местные каналы.

Реклама

Читайте также:

Скандал с питанием

Родители учеников лицея имени Николая Аркаса пожаловались, что школьников кормят остатками из школьной столовой №39. Инцидент произошел вчера. Директор коммунального производственного предприятия Петр Вашеняк сообщил, что будет проведена проверка, которая может завершиться новыми кадровыми решениями. И уже через сутки уволили работницу столовой школы №39.

Обновленное меню

Кроме того, в городе планируют пересмотреть меню для школьников. До 25 сентября директора всех учебных заведений должны проанализировать четырехнедельный набор блюд. По словам чиновников, из меню уберут те блюда, которые дети не едят, и заменят их на другие, соответствующие нормам питания.

Напомним, мы писали, что САП и НАБУ завершили следствие по делу о "яйцах за 17 гривен". Также мы сообщали, что Одесский городской совет выделил еще средства на образование и медицину.