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Голова МЗС Молдови розповів, що робити з придністровськими сепаратистами

15 червня 2024 17:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Придністровський конфлікт: що робити з сепаратистами ПМР
Очільник МЗС Молдови Міхай Попшой. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Молдова має посилити санкції проти людей, які загрожують її суверенітету. Країна вже використовує механізми, зокрема закон про сепаратизм, який допомагає не розхитувати політичну ситуацію з боку РФ. 

Про це на Black Sea Security Forum заявив очільник МЗС Молдови Міхай Попшой. 

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"У нас діє заборона на переміщення лідерів так званої ПМР на території Молдови. Та вони й самі не їздять через Кишинів, бо бояться звинувачення у сепаратизмі та подальшого суду", — розповів дипломат. 

Сприяння партнерів

Водночас пан Попшой наголошує, що більш жорсткі санкції має запроваджувати Захід. Тим паче, що вже є позитивний досвід з прокремлівською башканом Гагаузії Євгенією Гуцул. 

"Ми побачили, як США запровадили санкції щодо башкана Гагаузії, яка використовувала гроші Кремля на виборах. І так готові робити з кожним, хто становить небезпеку для Молдови", — додав молдавський політик. 

Нагадаємо, Молдова стала першою країною після розпаду Радянського Союзу, яка постраждала від військової агресії РФ — Кремль окупував частину на лівому березі Дністра та зробив там так звану Придністровську Молдавську республіку. Сусідня країна готова до реінтеграції цієї території, однак лише мирним шляхом. 

Додамо, експрезидент Молдови та лідер партії соціалістів Ігор Додон заявив про можливість військового втручання України у так званий придністровський конфлікт. Він припустив, що згоду на це може дати влада Кишинева.

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