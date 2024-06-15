Приднестровский конфликт: что делать с сепаратистами ПМР

Глава МИД Молдовы Михай Попшой. Фото: Новини.LIVE

Молдова должна ужесточить санкции против людей, угрожающих ее суверенитету. Страна уже использует механизмы, в частности, закон о сепаратизме, который помогает не расшатывать политическую ситуацию со стороны РФ.

Об этом на Black Sea Security Forum заявил глава МИД Молдовы Михай Попшой.

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"У нас действует запрет на перемещение лидеров так называемой ПМР на территории Молдовы. Да они и сами не ездят через Кишинев, потому что боятся обвинения в сепаратизме и в дальнейшем суде", — рассказал дипломат.

Содействие партнеров

В то же время господин Попшой подчеркивает, что более жесткие санкции должно вводить Запад. Тем более что уже есть положительный опыт с прокремлевским башканом Гагаузии Евгенией Гуцул.

"Мы увидели, как США ввели санкции в отношении башкана Гагаузии, которая использовала деньги Кремля на выборах. И так готовы делать с каждым, кто представляет опасность для Молдовы", — добавил молдавский политик.

Напомним, Молдова стала первой страной после распада Советского Союза, пострадавшей от военной агрессии РФ – Кремль оккупировал часть на левом берегу Днестра и сделал там так называемую Приднестровскую Молдавскую республику. Соседняя страна готова к реинтеграции этой территории, но только мирным путем.

Добавим, экс-президент Молдовы и лидер партии социалистов Игорь Додон заявил о возможности военного вмешательства Украины в так называемый приднестровский конфликт. Он предположил, что согласие на это могут дать власти Кишинева.