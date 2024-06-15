Приднестровский конфликт: что делать с сепаратистами ПМР

Глава МИД Молдовы рассказал, что делать с приднестровскими сепаратистами
Молдова должна ужесточить санкции против людей, угрожающих ее суверенитету. Страна уже использует механизмы, в частности, закон о сепаратизме, который помогает не расшатывать политическую ситуацию со стороны РФ.
Об этом на Black Sea Security Forum заявил глава МИД Молдовы Михай Попшой.
"У нас действует запрет на перемещение лидеров так называемой ПМР на территории Молдовы. Да они и сами не ездят через Кишинев, потому что боятся обвинения в сепаратизме и в дальнейшем суде", — рассказал дипломат.
Содействие партнеров
В то же время господин Попшой подчеркивает, что более жесткие санкции должно вводить Запад. Тем более что уже есть положительный опыт с прокремлевским башканом Гагаузии Евгенией Гуцул.
"Мы увидели, как США ввели санкции в отношении башкана Гагаузии, которая использовала деньги Кремля на выборах. И так готовы делать с каждым, кто представляет опасность для Молдовы", — добавил молдавский политик.
Напомним, Молдова стала первой страной после распада Советского Союза, пострадавшей от военной агрессии РФ – Кремль оккупировал часть на левом берегу Днестра и сделал там так называемую Приднестровскую Молдавскую республику. Соседняя страна готова к реинтеграции этой территории, но только мирным путем.
Добавим, экс-президент Молдовы и лидер партии социалистов Игорь Додон заявил о возможности военного вмешательства Украины в так называемый приднестровский конфликт. Он предположил, что согласие на это могут дать власти Кишинева.
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