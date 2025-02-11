Виправдовувала агресію РФ на Миколаївщині

Співробітний Миколаївської прокуратури. Фото ілюстративне: Миколаївська окружна прокуратура

Миколаївська окружна прокуратура скерувала до суду справу на голову однієї з громад області щодо виправдання збройної агресії РФ. За це жінці загрожує до 8 років ув’язнення.

Про це повідомляє Миколаївська окружна прокуратура.

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Подробиці справи

За даними слідства, підозрювана під час спілкування з колегами та знайомими неодноразово не осуджувала воєнні злочини окупантів. Зокрема, вона називала війну РФ проти України "внутрішнім громадянським конфліктом", виправдовувала ракетні удари по українських містах та заперечувала причетність росіян до військових злочинів на території громади, яку очолює.

Яке покарання загрожує

Наразі триває досдове розслідування. На голову ОТГ відкрили справу за ч. 3 ст. 436-2 КК України (поширення матеріалів, які містять виправдовування та визнання правомірною збройної агресії рф проти України, вчинене службовою особою). Жінці загрожує до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, як в Одесі переплатили за генератори для шкіл. А також про чоловіка, який намагався уникнути мобілізації.

