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Глава ОТГ на Николаевщине оправдывала агрессию РФ

11 февраля 2025 16:47
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор
Оправдывала агрессию РФ на Николаевщине
Сотрудник Николаевской прокуратуры. Фото иллюстративное: Николаевская окружная прокуратура
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор

Николаевская окружная прокуратура направила в суд дело по оправданию вооруженной агрессии РФ на главу одной из громад области. За это женщине грозит до 8 лет заключения.

Об этом сообщает Николаевская окружная прокуратура.

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Подробности дела

По данным следствия, подозреваемая во время общения с коллегами и знакомыми неоднократно не осуждала военные преступления оккупантов. В частности, она называла войну РФ против Украины "внутренним гражданским конфликтом", оправдывала ракетные удары по украинским городам и отрицала причастность россиян к военным преступлениям на территории громады, которую возглавляет.

Какое наказание грозит

Сейчас продолжается досудебное расследование. На главу ОТГ открыли дело по ч. 3 ст. 436-2 УК Украины (распространение материалов, содержащих оправдание и признание правомерной вооруженной агрессии РФ против Украины, совершенное должностным лицом). Женщине грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, недавно мы писали о том, как в Одессе переплатили за генераторы для школ. А также о мужчине, который пытался избежать мобилизации.

Одесса Николаев прокуратура Новости Одессы война в Украине
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