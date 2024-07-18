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Голова риби, кавун та хробаки — стендапер Даніл Повар прогулявся сходами смерті в Одесі

18 липня 2024 14:48
Верзілова Єлизавета - редактор
Даніл Повар відвідав Одесі: гори сміття та голова риби
Голова риби на одеських сходах. Фото: скриншот з відео
Верзілова Єлизавета - редактор

Комік, резидент клубу "Бродячий StandUP" Даніл Повар записав відео з Одеси, як він прогулюється одною з міських пам'яток — "сходами мертвих", що ведуть до Польського узвозу. Однак пейзаж навколо — зовсім не мальовничий. 

Відео записав та опублікував Даніл у своєму TikTok-акаунті. 

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Що на відео

Молодик разом з другом приїхали до Одеси та вирішив прогулятись, адже місто дійсно повне цікавих місць. Проте замість Оперного чи пляжів комік записав відео про ситуацію зі сміттям, яке розкидано по обидва боки від сходів, які з'єднують вулицю Дерибасівську та Польський узвіз. 

"Я вам зніму вулицю сміття. Ось тут корейська морковка, тут — голова риби з хробаками. Ось кавун та банка REVO всередині. Тут, коротше, була тусовка безхатченків та вони, мабуть, святкували, що хтось купив квартиру і більше вони тут не живуть. Але бардак п**да", — прокоментував комік.

Засмічення Одещини

Раніше ми писали, що в Шабівській територіальній громаді, що на Одещині, сталася масштабна пожежа. Там горіло сміттєзвалище, а пожежу рятувальники гасили понад п'ять годин.

Також раніше на території однієї з громад Одещини місцеві мешканці побачили цілу гору мертвих курей та інших тварин. Ймовірно, усе м'ясо було пошкоджене внаслідок обстрілу регіону. Як з'ясувалось, вивантажити туші повинні були на міському звалищі "Дальницькі кар'єри", однак там дозволу не дали, в результаті його з громади прибрали, проте куди — невідомо.

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