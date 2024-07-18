Данил Повар посетил Одессу: горы мусора и голова рыбы

Голова рыбы на одесской лестнице. Фото: скриншот с видео

Комик, резидент клуба "Бродячий StandUP" Данил Повар записал видео из Одессы, как он прогуливается по одной из городских достопримечательностей — "лестнице мертвых", ведущей к Польскому спуску. Однако пейзаж вокруг – совсем не живописный.

Видео записал и опубликовал Данил в своем TikTok-аккаунте.

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Что на видео

Молодой человек вместе с другом приехали в Одессу и решили прогуляться, ведь город действительно полон интересных мест. Однако вместо Оперного или пляжей комик записал видео о ситуации с мусором, разбросанным с обеих сторон от лестницы, которая соединяет улицу Дерибасовскую и Польский спуск.

Вот здесь корейская морковка, здесь — голова рыбы с червями. Вот арбуз и банка REVO внутри. Здесь, короче, была тусовка бездомных и они, видимо, праздновали, что кто-то купил квартиру и больше они здесь не живут . Но бардак п**да",— прокомментировал комик.

Засорение Одесчины

Ранее мы писали, что в Шабовской территориальной общине Одесской области произошел масштабный пожар. Там горела свалка, а пожар спасатели тушили более пяти часов.

Также ранее на территории одной из общин Одесчины местные жители увидели целую гору мертвых кур и других животных. Вероятно, все мясо было повреждено в результате обстрела региона. Как выяснилось, выгрузить туши должны были на городской свалке "Дальницкие карьеры", однако там разрешения не дали, в результате его из общины убрали, однако куда неизвестно.