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Голові райсуду Одещини повідомили про підозру: деталі

2 жовтня 2023 17:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Голові райсуду Одещини повідомили про підозру
Суддю затримали під час отримання хабаря. Фото: НАБУ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

НАБУ та САП затримали виконувача обов'язки голови Комінтернівського райсуду Одещини на хабарництві. Чоловіка викрили під час отримання неправомірної вигоди за сприяння в одній зі справ.

Про це повідомили у пресслужбі Національного антикорупційного бюро України.

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Деталі справи

За даними слідства, затриманий прохав 1 300 доларів від особи за прийняття рішення про забезпечення позову та видачу рішення про витребування документів у цивільній справі на її користь. 29 вересня його викрили при отриманні 50 000 гривень, 30 вересня йому повідомлено про підозру. Наразі вирішуються питання щодо обрання йому запобіжного заходу. 

Яке покарання загрожує

Наразі екссудді повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України. Зловмиснику загрожує до 10 років в'язниці з конфіскацією майна. Розслідування триває.

Нагадаємо, у справі про злочинну організацію в Одесі одеському бізнесмену Борису Кауфману знову збільшили розмір застави. Тепер вона становить 159 мільйонів гривень, що на 30 мільйонів більше, ніж попередня.

Також ми писали, що ВАКС обрав запобіжний захід одному підозрюваному бізнесмену у справі про незаконне заволодіння Міжнародним аеропортом "Одеса". Ймовірно, йдеться про бізнесмена Олександра Боруховича (Грановського).

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