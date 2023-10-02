Главе райсуда Одесщины сообщили о подозрении

Судью задержали при получении взятки. Фото: НАБУ

НАБУ и САП задержали исполняющего обязанности главы Коминтерновского райсуда Одесчины на взяточничестве. Мужчину разоблачили при получении неправомерной выгоды при содействии по одному из дел.

Об этом сообщили в пресс-службе Национального антикоррупционного бюро Украины.

Читайте также:

Детали дела

По данным следствия, задержанный просил 1 300 долларов от лица за принятие решения об обеспечении иска и выдаче решения об истребовании документов по гражданскому делу в его пользу. 29 сентября его уличили при получении 50 000 гривен, 30 сентября ему сообщено о подозрении. Решаются вопросы по избранию ему меры пресечения.

Какое наказание грозит

Экс-судье сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины. Злоумышленнику грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Расследование продолжается.

Напомним, по делу о преступной организации в Одессе одесскому бизнесмену Борису Кауфману снова увеличили размер залога. Теперь она составляет 159 миллионов гривен, что на 30 миллионов больше, чем предыдущая.

Также мы писали, что ВАКС избрал меру пресечения одному подозреваемому бизнесмену по делу о незаконном завладении Международным аэропортом "Одесса". Вероятно, речь идет о бизнесмене Александре Боруховиче (Грановском).