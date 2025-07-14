Україні потрібно виробляти більше FPV-дронів, які зупинили лінію фронту,- Братчук

Військові з дронами. Фото ілюстративне: drontech

Лінія фронту сьогодні фактично завмерла через масове застосування сторонами FPV-дронів. Однак Україні необхідно виробляти ще більше ударних безпілотників, аби зрушити ситуацію на свою користь.

Про це в рамках марафону "Єдині новини" повідомив речник Української добровольчої армії Сергій Братчук.

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Збройні сили України сьогодні мають значно більше різновидів FPV-дронів, ніж у ЗС РФ. Однак за словами Сергія Братчука для подальших успіхів на фронті їх необхідно робити ще більше. А разом із цим, потрібно наносити удари по потужностям, які виробляють БпЛА на території РФ.

"Якість наша зрозуміла, вона висока, але необхідна і велика кількість. Так само як потрібно і частіше наносити удари по РФ, тому що все що є ресурсом війни воно опиняється одразу на фронті. І ми бачимо наскільки зросла кількість російських дронщиків, які б'ють по наших мирних містах",— каже Сергія Братчук.

Сергій Братчук також додав, що росіянам іноді вдається просуватися лише завдяки живій силі та м'ясним штурмам, тому по особовому складу ЗС РФ також потрібно наносити удари.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що отримує від Росії КНДР за допомогу у війні. А також про атаку на Одещину балістичною ракетою.