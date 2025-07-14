На Одесчине прогремел мощный взрыв — что известно
Только что в Одесской области прогремел мощный взрыв. Сообщают о применении баллистического вооружения, однако официальных подтверждений пока не было.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
Взрыв в Одесской области: что известно
Примерно в 14:00 в Одесской области объявили воздушную тревогу. Через 8 минут жители Овидиополя услышали мощный взрыв. Мониторинговые каналы сообщают о применении баллистической ракеты "Искандер-М". Незадолго до атаки фиксировалась активность вражеских БпЛА в акватории Черного моря.
Угроза баллистического вооружения — что это
Главным отличием баллистической ракеты от крылатой является ее траектория полета. Крылатая ракета летит, как обычный самолет, баллистическая поднимается на значительную высоту в десятки километров и падает на цель. Ее скорость на некоторых этапах полета может превышать гиперзвуковую скорость, поэтому ПВО чрезвычайно трудно бороться с такими целями.
Бомбоубежища в Одессе
Увидеть полный перечень хранилищ можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно указано около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где есть ближайший паркинг.
Во время тревоги все паркинги города должны быть открытыми для всех желающих. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.
Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно по другим причинам пользоваться, то следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по телефону 15-35. Также можно позвонить в полицию или в спасательные службы.
Напомним, недавно мы писали о последствиях очередного обстрела Одессы. А также об убытках от атак на наш город.
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