Вибух на Одещині - що відомо

Дим після вибуху. Фото ілюстративне: zaholovok

Щойно на Одещині пролунав потужний вибух. Повідомляють про застосування балістичного озброєння, однак офіційних підтверджень поки не було.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Приблизно о 14:00 на Одещині оголосили повітряну тривогу. Через 8 хвилин мешканці Овідіополя почули потужний вибух. Моніторингові канали повідомляють про застосування балістичної ракети "Іскандер-М". Незадовго до атаки фіксувалася активність ворожих БпЛА в акваторії Чорного моря.

Повідомлення моніторингових каналів. Фото: скриншот посту sᴋʏɢᴜᴀʀᴅ ᴏᴅᴇssᴀ

Загроза балістичного озброєння — що це

Головною відмінністю балістичної ракети від крилатої є її траєкторія польоту. Крилата ракета летить, як звичайний літак, балістична підіймається на значну висоту у десятки кілометрів та падає на ціль. Її швидкість на деяких етапах польоту може перевищувати гіперзвукову швидкість, тому ППО надзвичайно важко боротися з такими цілями.

Бомбосховища в Одесі

Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних укриттів та 135 протирадіаційних бомбосховищ у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.

Під час тривоги всі паркінги міста мають бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.

Якщо вхід до бомбосховища закритий чи ним неможливо з інших причин користатися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером 15-35. Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про наслідки чергового обстрілу Одеси. А також про збитки від атак на наше місто.