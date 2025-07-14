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Главная Одесса Главное оружие Украины сегодня — как удается удержать врага

Главное оружие Украины сегодня — как удается удержать врага

Ua ru
Дата публикации 14 июля 2025 16:04
Украине нужно производить больше FPV-дронов, которые остановили линию фронта,- Братчук
Военные с дронами. Фото иллюстративное: drontech

Линия фронта сегодня фактически замерла из-за массового применения сторонами FPV-дронов. Однако Украине необходимо производить еще больше ударных беспилотников, чтобы сдвинуть ситуацию в свою пользу.

Об этом в рамках марафона "Єдині новини" сообщил спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук.

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У Вооруженные сил Украины сегодня значительно больше разновидностей FPV-дронов, чем у ВС РФ. Однако по словам Сергея Братчука для дальнейших успехов на фронте их необходимо делать еще больше. А вместе с этим, нужно наносить удары по мощностям, которые производят БпЛА на территории РФ.

"Качество наше понятно, оно высокое, но необходимо и большое количество. Так же как нужно и чаще наносить удары по РФ, потому что все что является ресурсом войны оно оказывается сразу на фронте. И мы видим насколько возросло количество российских дронщиков, которые бьют по нашим мирным городам",— говорит Сергея Братчук.

Сергей Братчук также добавил, что россиянам иногда удается продвигаться только благодаря живой силе и мясным штурмам, поэтому по личному составу ВС РФ также нужно наносить удары.

Напомним, недавно мы писали о том, что получает от России КНДР за помощь в войне. А также об атаке на Одесскую область баллистической ракетой.

Одесса Новости Одессы Сергей Братчук война в Украине FPV-дроны
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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