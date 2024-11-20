Голову Доброслава Прокопечко запросили на інавгурацію Трампа

Голову громади на Одещині запросили на інавгурацію Трампа
Голову Доброславської селищної ради Одеської області Людмилу Прокопечко запросили взяти участь в інавгурації новообраного президента США Дональда Трампа. Сама посадовиця не повідомляє, чи скористається пропозицією.
Лист із запрошенням опублікувала сама Людмила Прокопечко.
Що відомо
Запрошення голові Доброславської громади надіслала керівниця американського Інституту демократії та розвитку PolitA Катерина Одарченко. У листі йдеться, що заклад розробив спеціальну програму для гостей. Зокрема, крім відвідування інавгурації, заплановані зустрічі з експертами у галузі лобіювання. Також авторка запрошення попросила державні органи США забезпечити Людмилі Прокопечко необхідні документи для в'їзду до Сполучених Штатів.
Сама голова громади опублікувала запрошення, супроводивши його смайликом і написом "та й таке".
Нагадаємо, про знайомство і навіть дружбу з Дональдом Трампом заявляв одеський політик Сергій Ківалов. Також ми публікували думку експерта щодо того, як перемога кандидата від республіканців відіб'ється на Одесі.
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