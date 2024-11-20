Голову Доброслава Прокопечко запросили на інавгурацію Трампа

Голова Доброславської селищної ради Людмила Прокопечко. Фото: Facebook

Голову Доброславської селищної ради Одеської області Людмилу Прокопечко запросили взяти участь в інавгурації новообраного президента США Дональда Трампа. Сама посадовиця не повідомляє, чи скористається пропозицією.

Лист із запрошенням опублікувала сама Людмила Прокопечко.

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Що відомо

Запрошення голові Доброславської громади надіслала керівниця американського Інституту демократії та розвитку PolitA Катерина Одарченко. У листі йдеться, що заклад розробив спеціальну програму для гостей. Зокрема, крім відвідування інавгурації, заплановані зустрічі з експертами у галузі лобіювання. Також авторка запрошення попросила державні органи США забезпечити Людмилі Прокопечко необхідні документи для в'їзду до Сполучених Штатів.

Лист-запрошення. Фото: Людмила Прокопечко

Сама голова громади опублікувала запрошення, супроводивши його смайликом і написом "та й таке".

Нагадаємо, про знайомство і навіть дружбу з Дональдом Трампом заявляв одеський політик Сергій Ківалов. Також ми публікували думку експерта щодо того, як перемога кандидата від республіканців відіб'ється на Одесі.