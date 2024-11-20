Главу Доброслава Прокопечко пригласили на инаугурацию Трампа

Главу громады на Одесчине пригласили на инаугурацию Трампа
Главу Доброславского поселкового совета Одесской области Людмилу Прокопечко пригласили принять участие в инаугурации новоизбранного президента США Дональда Трампа. Сама чиновник не сообщает, воспользуется ли предложением.
Письмо с приглашением опубликовала сама Людмила Прокопечко.
Что известно
Приглашение главе Доброславской громады направила руководительница американского Института демократии и развития PolitA Екатерина Одарченко. В письме говорится, что заведение разработало специальную программу для гостей. В частности, помимо посещения инаугурации запланированы встречи с экспертами в области лоббирования. Также автор приглашения попросила государственные органы США обеспечить Людмиле Прокопечко необходимые документы для въезда в Соединенные Штаты.
Сама глава громады опубликовала приглашение, сопроводив его смайликом и надписью "такое".
Напомним, о знакомстве и даже дружбе с Дональдом Трампом заявлял одесский политик Сергей Кивалов. Также мы публиковали мнение эксперта о том, как победа кандидата от республиканцев отразится на Одессе.
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