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Главу громады на Одесчине пригласили на инаугурацию Трампа

20 ноября 2024 14:53
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Главу Доброслава Прокопечко пригласили на инаугурацию Трампа
Председатель Доброславского поселкового совета Людмила Прокопечко. Фото: Facebook
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Главу Доброславского поселкового совета Одесской области Людмилу Прокопечко пригласили принять участие в инаугурации новоизбранного президента США Дональда Трампа. Сама чиновник не сообщает, воспользуется ли предложением.

Письмо с приглашением опубликовала сама Людмила Прокопечко.

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Что известно

Приглашение главе Доброславской громады направила руководительница американского Института демократии и развития PolitA Екатерина Одарченко. В письме говорится, что заведение разработало специальную программу для гостей. В частности, помимо посещения инаугурации запланированы встречи с экспертами в области лоббирования. Также автор приглашения попросила государственные органы США обеспечить Людмиле Прокопечко необходимые документы для въезда в Соединенные Штаты.

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Письмо-приглашение. Фото: Людмила Прокопечко

Сама глава громады опубликовала приглашение, сопроводив его смайликом и надписью "такое".

Напомним, о знакомстве и даже дружбе с Дональдом Трампом заявлял одесский политик Сергей Кивалов. Также мы публиковали мнение эксперта о том, как победа кандидата от республиканцев отразится на Одессе.

Дональд Трамп Одесская область местные депутаты Одесская ОГА Новости Одессы

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