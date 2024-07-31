Голову сільради Одещини оголошено у розшук: деталі

Анатолій Чередниченко, голова Сергіївської сільради, який оголошений у розшук. Фото: Новини.LIVE

Голову Сергіївської громади Одеської області оголосили в розшук. Йдеться про Анатолія Чередниченка, який перебуває під підозрою в розкраданні бюджетних коштів.

Про це повідомили на сторінці Сергіївської ОТГ.

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Допис із відповіддю ГУНП щодо статусу Чередниченка. Фото: скриншот

Чередниченко у розшуку

Кримінальне провадження щодо Чередниченка було зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань ще 12 червня 2023 року. 17 липня 2024 року йому було офіційно повідомлено про підозру, а вже з 19 липня він перебуває у розшуку.

Відповідь ГУНП на запит щодо Чередниченка. Фото: Сергіївка.Офіційно/ Facebook

У чому підозрюють голову Сергіївської ОТГ. Фото: Сергіївка.Офіційно/Facebook 1 / 2

Деталі злочину

Чередниченко створив схему розкрадання коштів, виділених на відновлення інфраструктури, пошкодженої внаслідок ракетних ударів РФ. До справи були залучені директор комунального підприємства, підрядник та інженер з технічного нагляду. Спільники заволоділи бюджетними коштами під час капітального ремонту житлових будинків в селищах Сергіївка та Чабанське, які постраждали від ворожих обстрілів.

Затримано спільницю Чередниченка. Фото: Одеська обласна прокуратура

Вони завищили обсяги фактично виконаних робіт і вартість використаних будівельних матеріалів, що призвело до незаконного перерахування майже 1,4 млн гривень на рахунок підрядника. Крім того, Чередниченко спільно з начальником комунального підприємства оформили на роботу 12 фіктивних працівників, яким виплатили понад 1 млн гривень.

Яке звинувачення

На підставі зібраних доказів слідчі повідомили про підозру чотирьом фігурантам — селищному голові, директору комунального підприємства, інженеру з технагляду та підрядникові. Залежно від участі та ролі у злочинній схемі їхні дії кваліфіковані за кількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 4 та 5 ст. 191, ч. 3 та 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем),

ч. 3 ст. 209 (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом),

ч. 2 та 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 366 (Службове підроблення).

Максимальне покарання за інкримінованими статтями — позбавлення волі до 12 років.

Нагадаємо, що 1 липня 2022 року, російська ракета обірвала життя 21 людини у спокійному містечку Сергіївка, що на Одещині. Ця атака перетворила мирний курорт на місце трагедії. Три ракети Х-22, запущені з літаків ТУ-22 з акваторії Чорного моря, вразили житловий дев'ятиповерховий будинок та дві бази відпочинку.

Зруйнований будинок у Сергіївці атакою росіян 1 липня 2022 року. Фото: Костянтин і Влада Ліберови

Пізніше розпочалися активні відновлювальні роботи. У грудні 2022 року було виділено понад 10 млн грн на перші етапи ремонту. Однак угода була укладена з порушеннями, тому роботу підрядника було припинено. Загалом роботи оцінили у понад 75 млн грн, а завершити ремонт планують до кінця 2024 року.