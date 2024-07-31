Председатель сельсовета Одесчины объявлен в розыск: детали

Анатолий Чередниченко, председатель Сергеевского сельсовета, объявленный в розыск. Фото: Новини.LIVE

Главу Сергеевской общины Одесской области объявили в розыск. Речь идет об находящемся под подозрением Анатолии Чередниченко в хищении бюджетных средств.

Об этом сообщили на странице Сергеевской ОТГ.

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Чередниченко в розыске

Уголовное производство по Чередниченко было зарегистрировано в Едином реестре досудебных расследований еще 12 июня 2023 года. 17 июля 2024 года ему было официально доложено о подозрении, а уже с 19 июля он находится в розыске.

Ответ ГУНП на запрос по Чередниченко. Фото: Сергеевка.Официально/ Facebook

В чем подозревают главу Сергеевской ОТГ. Фото: Сергеевка.Официально/Facebook 1/2 ​ 2

Детали преступления

Чередниченко создал схему хищения средств, выделенных на восстановление инфраструктуры, поврежденной в результате ракетных ударов РФ. К делу были привлечены директор коммунального предприятия, подрядчик и инженер по техническому надзору. Сообщники завладели бюджетными средствами во время капитального ремонта жилых домов в поселках Сергеевка и Чабанское, пострадавших от вражеских обстрелов.

Задержана сообщница Чередниченко. Фото: Одесская областная прокуратура

Они завысили объемы фактически выполненных работ и стоимость использованных строительных материалов, что привело к незаконному перечислению почти 1,4 млн гривен на счет подрядчика. Кроме того, Чередниченко совместно с начальником коммунального предприятия оформили на работу 12 фиктивных работников, которым выплатили более 1 млн. гривен.

Какое обвинение

На основании собранных доказательств следователи сообщили о подозрении четырем фигурантам — поселковому голове, директору коммунального предприятия, инженеру по технадзору и подрядчику. В зависимости от участия и роли в преступной схеме их действия квалифицированы по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 4 и 5 ст. 191, ч. 3 и 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением),

ч. 3 ст. 209 (Легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем),

ч. 2 и 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 366 (Служебный подлог).

Максимальное наказание по инкриминируемым статьям – лишение свободы до 12 лет.

Напомним, что 1 июля 2022 года, российская ракета оборвала жизнь 21 человека в спокойном городке Сергеевка на Одесчине. Эта атака превратила мирный курорт в место трагедии. Три ракеты Х-22, запущенные с самолетов ТУ-22 из акватории Черного моря, поразили жилой девятиэтажный дом и две базы отдыха.

Разрушенный дом в Сергеевке атакой россиян 1 июля 2022 года. Фото: Константин и Влада Либеровы

Позже начались активные восстановительные работы. В декабре 2022 года было выделено более 10 млн. грн. на первые этапы ремонта. Однако соглашение было заключено с нарушениями, поэтому работа подрядчика была прекращена. Всего работы оценили более чем в 75 млн грн, а завершить ремонт планируют до конца 2024 года.