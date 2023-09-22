Готувала удари по об'єктах Одещини: СБУ затримала ворожого інформатора

Затримання агента РФ. Фото: СБУ

Служба безпеки України (СБУ) затримала ще одну інформаторку російських спецслужб, яка брала участь у підготовці нової серії повітряних атак на Одеську область. Жінка фотографувала об’єкти військової та критичної інфраструктури.

Про це повідомляє Управління СБУ в Одеській області.

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Зловмисниця передала окупантам координати дев'яти об'єктів важливої військової та критичної інфраструктури на території області. Ці об'єкти включають укріпрайони Сил оборони, фортифікаційні споруди та стратегічно важливі місця для залізничного сполучення.

Підлеглі російської коригувальниці намагалися відстежували маршрути польотів бойової авіації Збройних Сил України. Однак спецслужби України вчасно викрили цю діяльність і сповістили командування українських військ про можливі загрози повітряних атак з боку Росії.

Саму коригувальницю було затримано на спробі передачі нових розвідданих окупантам, завдяки чому СБУ запобігла серії повітряних ударів ворога по вже "підготовленим" об'єктам на території області.







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Яке покарання чекає на "коригувальницю вогню"

Розслідування показало, що затримана особа є мешканкою Чорноморська і на початку вторгнення Росії підтримувала окупантів в соцмережах. Вона потрапила до поле зору російських спецслужб, які згодом змусили її співпрацювати на користь агресора.

Зараз підозрюваній загрожує до 12 років позбавлення волі згідно зі статтею 114-2 Кримінального кодексу України. Вона перебуває під вартою та очікує на подальше розгляд справи.

Нагадаємо, співробітники Служби безпеки України знову відкрили нові злочини відомого прокремлівського блогера Юрія Подоляки, який зараз переховується в Росії, уникаючи від правосуддя. Раніше СБУ вже зафіксувала його участь у проведенні інформаційно-психологічних операцій на користь країни-агресора та проти України, на замовлення російських спецслужб.