Готовила удары по объектам Одесчины: СБУ задержала вражеского информатора

Задержание агента РФ. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала еще одну осведомительницу российских спецслужб, которая принимала участие в подготовке новой серии воздушных атак на Одесскую область. Женщина фотографировала объекты военной и критической инфраструктуры.

Об этом сообщает Управление СБУ в Одесской области.

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Злоумышленница передала кафирам координаты девяти объектов важной военной и критической инфраструктуры на территории области. Эти объекты включают районы Сил обороны, фортификационные сооружения и стратегически важные места для железнодорожного сообщения.

Подчиненные российской корректировщицы пытались отслеживать маршруты полетов боевой авиации Вооруженных Сил Украины. Однако спецслужбы Украины вовремя разоблачили эту деятельность и известили командование украинских войск о возможных угрозах воздушных атак со стороны России.

Сама корректировщица была задержана на попытке передачи новых разведданных оккупантам, благодаря чему СБУ предотвратила серию воздушных ударов врага по уже "подготовленным" объектам на территории области.







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Какое наказание ждет "корректировщика огня"

Расследование показало, что задержанное лицо является жительницей Черноморска и в начале вторжения России поддерживало оккупантов в соцсетях. Она попала в поле зрения российских спецслужб, впоследствии заставивших ее сотрудничать в пользу агрессора.

В настоящее время подозреваемой грозит до 12 лет лишения свободы согласно статье 114-2 Уголовного кодекса Украины. Она находится под стражей и ожидает дальнейшего рассмотрения дела.

Напомним, сотрудники Службы безопасности Украины снова открыли новые преступления известного прокремлевского блоггера Юрия Подоляки, который сейчас скрывается в России, избегая правосудия. Ранее СБУ уже зафиксировала его участие в проведении информационно-психологических операций в пользу страны-агрессора и против Украины по заказу российских спецслужб.