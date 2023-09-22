Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Готовила удары по объектам Одесчины: СБУ задержала вражеского информатора arrow

Готовила удары по объектам Одесчины: СБУ задержала вражеского информатора

22 сентября 2023 10:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Готовила удары по объектам Одесчины: СБУ задержала вражеского информатора
Задержание агента РФ. Фото: СБУ
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала еще одну осведомительницу российских спецслужб, которая принимала участие в подготовке новой серии воздушных атак на Одесскую область. Женщина фотографировала объекты военной и критической инфраструктуры.

Об этом сообщает Управление СБУ в Одесской области.

Читайте также:

Злоумышленница передала кафирам координаты девяти объектов важной военной и критической инфраструктуры на территории области. Эти объекты включают районы Сил обороны, фортификационные сооружения и стратегически важные места для железнодорожного сообщения.

Подчиненные российской корректировщицы пытались отслеживать маршруты полетов боевой авиации Вооруженных Сил Украины. Однако спецслужбы Украины вовремя разоблачили эту деятельность и известили командование украинских войск о возможных угрозах воздушных атак со стороны России.

Сама корректировщица была задержана на попытке передачи новых разведданных оккупантам, благодаря чему СБУ предотвратила серию воздушных ударов врага по уже "подготовленным" объектам на территории области.

  •  
  •  
  •  
  •  
1/4 _ 4

Какое наказание ждет "корректировщика огня"

Расследование показало, что задержанное лицо является жительницей Черноморска и в начале вторжения России поддерживало оккупантов в соцсетях. Она попала в поле зрения российских спецслужб, впоследствии заставивших ее сотрудничать в пользу агрессора.

В настоящее время подозреваемой грозит до 12 лет лишения свободы согласно статье 114-2 Уголовного кодекса Украины. Она находится под стражей и ожидает дальнейшего рассмотрения дела.

Напомним, сотрудники Службы безопасности Украины снова открыли новые преступления известного прокремлевского блоггера Юрия Подоляки, который сейчас скрывается в России, избегая правосудия. Ранее СБУ уже зафиксировала его участие в проведении информационно-психологических операций в пользу страны-агрессора и против Украины по заказу российских спецслужб.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

09:07 На въезде в Киев останавливают и проверяют каждый автомобиль: в чем причина

13:30 Военный патруль проверил защитников, с которыми скандалил Гордон

10:53 "Есть приказ": в Украине начинают массово отчислять студентов

17:38 Уманские правоохранители выдворили 50-летнего гражданина Израиля: что известно

13:06 Ляшко рассказал о новых правилах мобилизации: как теперь будет работать ВЛК

None

Много чего везу: Зеленский рассказал Новини.LIVE о своих впечатлениях от визита в США

17:31"Говорим "нет" всем украинским олигархам": Польша приняла решение по импорту зерна

обновлено:

14:23 Изменения в оплате коммуналки: Нафтогаз сделал важное предупреждение

13:45 Били и упаковывали в авто: видео жесткого задержания мужчины работниками ТЦК во Львове

06:10 Пенсии повысят на 500 грн: кто из украинцев имеет право на доплату

Новость с видео

11:48 Вручение повесток под Киевом: пробки из автомобилей растут

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз