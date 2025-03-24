Мешканка Одещини працювала на спецслужби РФ — деталі

Затримання підозрюваної. Фото: Одеська обласна прокуратура

Мешканка Одещини на замовлення спецслужб РФ збирала дані про українські військові об'єкти. Правоохоронці викрили жінку, їй загрожує від 12 до 15 років ув'язнення.

Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.

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Подробиці справи

За даними слідства, підозрювана з власної ініціативи співпрацювала з представником спецслужб РФ. Від нього вона отримала завдання про збір та передачу інформації щодо місць розташування військових об’єктів на території Одеси та області. За це куратор пообіцяв їй допомогу з переїздом до Росії або Білорусі та сприяння у працевлаштуванні для неї та її родини. Фігурантка збирала інформацію про місця розташування пунктів дислокації військових частин, прикордонної служби, морської піхоти та центрів комплектування. Також вона з’ясовувала чисельність особового складу та наявність військової техніки. Для передачі інформації жінка використовувала фото, відео, скриншоти карт з точними координатами. Загалом у такий спосіб обвинувачувана встигла передати дані про щонайменше 10 об’єктів. Наразі вона перебуває під вартою без права внесення застави.

Яке покарання загрожує

Жінці повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального Кодексу України (державна зрада). Їй загрожує від 12 до 15 років ув'язнення.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про справу щодо диверсій на залізниці. А також про підпалювачів, яких знайшла СБУ.