Жительница Одесской области работала на спецслужбы РФ — детали

Задержание подозреваемой. Фото: Одесская областная прокуратура

Жительница Одесской области по заказу спецслужб РФ собирала данные об украинских военных объектах. Правоохранители разоблачили женщину, ей грозит от 12 до 15 лет заключения.

Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.

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Подробности дела

По данным следствия, подозреваемая по собственной инициативе сотрудничала с представителем спецслужб РФ. От него она получила задание о сборе и передаче информации о местах расположения военных объектов на территории Одессы и области. За это куратор пообещал ей помощь с переездом в Россию или Беларусь и содействие в трудоустройстве для нее и ее семьи. Фигурантка собирала информацию о местах расположения пунктов дислокации воинских частей, пограничной службы, морской пехоты и центров комплектования. Также она выясняла численность личного состава и наличие военной техники. Для передачи информации женщина использовала фото, видео, скриншоты карт с точными координатами. Всего таким образом обвиняемая успела передать данные о по меньшей мере 10 объектах. Сейчас она находится под стражей без права внесения залога.

Какое наказание грозит

Женщине сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного Кодекса Украины (государственная измена). Ей грозит от двенадцати до пятнадцати лет заключения.

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